Pellegrini neverí v dlhú životnosť Matovičovej štvorkoalície, riziková je vraj najmä stabilita OĽaNO

Formujúca sa vládna koalícia nevydrží celé funkčné obdobie. Riziková je najmä stabilita poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorý ešte doteraz nikdy nevydržal pohromade celé funkčné obdobie. Pred štvrtkovým rokovaním vlády to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Rôznorodosť klubu OĽaNO

Prezidentka Zuzana Čaputová poverila v stredu 4. marca lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča zostavením vlády. Matovič v súčasnosti rokuje o zostavení vlády s hnutím Sme rodina a stranami Sloboda a Solidarita a Za ľudí.

„V poslaneckom klube OĽaNO je taká rôznorodosť osobností, z ktorých sa väčšina uvidí prvýkrát, a to nedáva dobrý základ pre stabilitu. Hnutiu OĽaNO doteraz nikdy nevydržal pohromade poslanecký klub celé volebné obdobie, a to bude najväčším rizikom aj formujúcej sa vládnej koalície, či už to bude troj alebo štvorkoalícia,“ povedal Pellegrini.

Smer-SD nebude „rozbíjať“ koalíciu

Na novinársku otázku, či plánuje strana Smer – sociálna demokracia nejakými opatreniami v parlamente ‚rozbíjať´ vládnu koalíciu, premiér odpovedal, že to nie je potrebné, lebo ide o skupinu ľudí, ktorá sa ‚rozbije´ sama.

Pellegrini taktiež kritizoval zámer Matoviča vytvoriť fond investigatívnej žurnalistiky, prostredníctvom ktorého by novinári dozerali na prácu politikov.

„Je neprípustné, aby si niekto za štátne peniaze kupoval čas novinárskej investigatívnej obce, tým pádom na nich mal vplyv. Trápi ma, ako chce nový pán premiér kupovať novinárov za štátne peniaze vytvorením nejakého fondu,“ dodal predseda vlády.