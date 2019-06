Pellegrini nevylúčil záujem o post šéfa Smeru-SD, Čaputovej ponúkol spoluprácu

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Súčasný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by mohol v priebehu septembra oznámiť svoje rozhodnutie o tom, či sa bude uchádzať o post predsedu strany Smer-SD.

Uviedol to v relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza s tým, že závery o zásadných veciach by mohli byť vyriešené v rámci strany ešte pred začiatkom leta.

Stretnutia na pravidelnej báze

„Ak budem môcť tomuto procesu vo vnútri strany pomôcť, tak tomu veľmi rád pomôžem. Ak by som mal procesom škodiť, tak škodiť nebudem,“ povedal Pellegrini. Podľa jeho slov to záleží od politiky, ktorú chce strana najbližšie roky prezentovať. Premiér pripomenul, že diskusia musí byť vo vnútri strany a nie formou odkazov cez médiá.

V rámci diskusie s nastávajúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou predseda vlády SR vyjadril prianie, aby ústavní činitelia v budúcnosti lepšie spolupracovali. Rovnaký názor zastáva aj Čaputová, ktorá sa chce s Pellegrinim stretávať na pravidelnej báze.

„Verím, že svoj mandát bude vykonávať budúca prezidentka, ako zástupca všetkých občanov. Som pripravený jej v prípade záujmu pomôcť a dúfam, že tá komunikácia bude vyzerať lepšie ako v súčasnosti,“ povedal premiér. Čaputová sa už s Pellegrinim viackrát neformálne stretla, pričom stretnutia by mohli mať po jej nástupe do úradu pravidelný charakter.

Zhodnotili voľby do Európskeho parlamentu

„Ja ponuku pána premiéra prijímam a rovnako komunikujem aj s pánom Lajčákom. Pravidelné stretnutia by boli prospešné a súčasťou úspešnej spolupráce je komunikácia,“ povedala Čaputová. Budúca prezidentka, ktorej inaugurácia je naplánovaná na 15. júna, priblížila tiež, kto by mohol byť jej poradcom na ústavné právo. Čaputová potvrdila, že to bude jeden z trojice ústavných odborníkov Peter Kubina, Ján Mazák a Jozef Vozár. Konkrétne meno Čaputová prezradí v dohľadnej dobe.

Obaja politici hodnotili aj uplynulé voľby do Európskeho parlamentu. Pellegrini priznal, že strana Smer-SD vo voľbách neuspela podľa vlastných predstáv. „Bol by som falošný, ak by som spieval oslavné ódy. Treba si to chlapsky povedať a nesnažiť sa robiť z druhého miesta prvé,“ povedal premiér. Pellegrini dodal, že s predsedom strany Robertom Ficom ešte o tejto téme nehovoril. Fico je momentálne totiž súkromne v zahraničí. Čaputová ocenila, že v eurovoľbách zvíťazili proeurópsky orientovaní kandidáti, čo je dobrým signálom smerom do zahraničia. „Som rada, že zvíťazili kandidáti, ktorí prezentujú proeurópsky postoj a tiež ma potešila volebná účasť, hoci v rámci EÚ bola najnižšia,“ priblížila Čaputová.