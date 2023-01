Pellegrini odmieta predčasné voľby v septembri. Je to výsmech dvom tretinám ľudí, tvrdí

Na odklad predčasných volieb do konca septembra neexistuje žiaden racionálny dôvod, reagovala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) na nedeľňajšiu dohodu bývalých koaličných partnerov na predčasných parlamentných voľbách, ktoré by mali byť 30. septembra.

Termín predčasných volieb

„Vyzývame vládne strany, aby namiesto svojich vlastných politických záujmov uprednostnili záujem Slovenska a dohodli sa na termíne volieb najneskôr do konca júna,“ uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini a s tým, že vláda nemá dôveru parlamentu, nemá ani všetky svoje právomoci a ľudia na Slovensku súrne potrebujú pomoc.

Ako dodal, v slovenskej histórii sa nikdy nestalo, že by vláda bez mandátu vládla ďalších deväť mesiacov po jej páde.

„Nikdy nebola potreba zodpovednej a kompetentnej vlády väčšia ako dnes,“ doplnil Pellegrini.

Výsmech dvom tretinám

Strana považuje za slušné voči občanom, aby vládna koalícia uviedla aspoň jeden relevantný dôvod, prečo by mali byť voľby až v septembri.

„Igor Matovič tára o akejsi psej povinnosti samozvaných demokratov nedopustiť voľby čím skôr, lebo by nedopadli podľa ich chorých predstáv, ale podľa vôle ľudu. Richard Sulík otvorene hovorí, že do septembra ešte treba stihnúť niekoho zavrieť. A odvolaný premiér Eduard Heger sa ani neunúva vymýšľať si nejaký dôvod. Nemôže totiž ľuďom povedať, že v skutočnosti potrebuje čas na vznik svojej novej strany,“ uviedol Pellegrini s tým, že je to výsmech do očí 1,2 milióna občanom, ktorí prišli v sobotu k referendu.

„Je to výsmech dvom tretinám ľudí, ktorí v prieskumoch žiadajú predčasné voľby čím skôr,“ uzavrel Pellegrini.

Zmena ústavného zákona

Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) v nedeľu večer po rokovaní s bývalými koaličnými partnermi pre médiá uviedol, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra.

„Zároveň padla dohoda na pozmeňujúcom návrhu, ktorý bude schválený hneď po prerokovaní v utorok 24. januára, keď sa o zmene ústavného zákona bude rokovať. Dohoda jasne hovorí o tom, že dôjde k zmene Ústavy SR tak, aby uznesením mohlo byť skrátené volebné obdobie,“ tvrdí Heger.

Dodal, že súčasťou pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložia bývalí členovia koalície, bude, že k zmene volebného systému bude môcť dôjsť len so súhlasom 90 poslancov.