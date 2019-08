Pellegrini podporuje vyšetrovateľov vraždy Kuciaka, Kočnerovu Threemu nazval exhibíciou jedného pána

Dôkazy sú na to, aby sa nimi zaoberali vyšetrovatelia a prokurátori. To, že sa počas vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prišlo na ďalšie trestné činy, je dôkaz, že príslušné zložky majú voľné ruky a nikto tu nechce nič zamiesť pod koberec.

Jednoznačný dôkaz

Nemôžeme však skĺznuť k tomu, aby sa tu exhibícia jedného pána brala ako jednoznačný dôkaz. Vyplýva to zo slov premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) k uniknutej komunikácii obvineného Mariana K. s obvinenou Alenou Zs. cez aplikáciu Threema.

„Nemyslím si, že by sme to mali využívať na niečo, čo zaváňa politickým bojom. Nech si tie správy čítajú tí, ktorí si ich čítať majú. Ak to polícia dokáže, nech sa páči. Ale ja neviem o kom a ako ten pán rozprával,“ povedal Pellegrini na margo uniknutej komunikácie.

K uniknutej komunikácii nemá prístup

Pre neho je podstatné, že zatiaľ čo jeden predstaviteľ opozície (predseda SaS Richard Sulík, pozn. SITA) k nemu chodil na raňajky, za jeho vlády je Marian K. vo väzbe a vyšetrovaný.

Pellegrini trval na tom, že sudcovia, prokurátori a vyšetrovatelia majú voľnú ruku a jeho podporu. Pýtal sa však, prečo komunikácia uniká po častiach a nezverejnia ju celú. On sám k nej prístup nemá, dodal.