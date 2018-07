Pellegrini potvrdil termín dostavby 3. bloku elektrárne v Mochovciach, rozpočet by sa nemal meniť

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali definitívne dostavať v druhom kvartáli budúceho roka. Na kontrolnom dni v Mochovciach to v utorok potvrdil premiér Peter Pellegrini.

„V júli a v auguste by sa mala na treťom bloku uskutočniť studená hydroskúška, kedy sa otestujú tie najkľúčovejšie systémy. Ak táto dopadne dobre, tak sa môže pokračovať v spúšťaní tretieho bloku. Pevne verím, že niekedy v druhom kvartáli budúceho roku by sa definitívne spustil do prevádzky a následne by sme sa mohli pustiť do dokončenia štvrtého bloku,“ povedal Pellegrini.

Termíny sa opäť posunuli

Štvrtý blok by mal byť podľa slov predsedu predstavenstva Slovenských elektrární Branislava Strýčka dokončený v horizonte jedného roku po dokončení tretieho bloku.

„Dialóg s predstaviteľmi vlády bol otvorený, dosť tvrdý. Sme si plne vedomí termínov a spravíme všetko preto, aby nedochádzalo k ďalšiemu posúvaniu. Nie je to stavba domu, takže nepoviem presný deň dokončenia blokov. Môžem ale potvrdiť termíny tretí blok – druhý kvartál 2019 a približne o rok neskôr štvrtý blok. Samozrejme za predpokladu, že sa medzičasom nič nestane,“ povedal Strýček.

Rozpočet na dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov v objeme 5,4 miliardy eur by mal byť podľa premiéra už zachovaný. „Zhruba 4,9 miliardy eur je už zazmluvnených a 4,5 miliardy aj vyplatených,“ doplnil Pellegrini.

Jeden z akcionárov Slovenských elektrární, spoločnosť Enel (kontroluje 33 % akcií v Slovenských elektrárňach – poz. red.), má na dostavbu Mochoviec požičať z vlastných zdrojov 700 miliónov eur. „Nejde o navýšenie rozpočtu na dostavbu,“ upozornil predseda vlády.

Zodpovedný prístup k dostavbe

O podrobnostiach pôžičky má v stredu rokovať vláda. „My sme v roku 2017 súhlasili s navyšovaním rozpočtu na 5,4 miliardy eur a vtedy už bola naša podmienka, aby časť týchto zdrojov poskytla talianska spoločnosť Enel. Dnes sme už pred finálnym rozhodnutím. Slovenská republika prípadné pohľadávky z Gabčíkova, ktoré by mohli vyjsť zo súdnych sporov, ktoré vedie Slovenská republika voči Slovenským elektrárňam, bude uplatňovať až neskôr, to znamená, že budú vedené na tej úrovni, ako keby to bol akcionársky úver,“ naznačil minister hospodárstva Peter Žiga.

Predseda vlády Peter Pellegrini upozornil aj štyroch hlavných dodávateľov dostavby mochoveckých blokov, aby pristupovali k dostavbe zodpovedne.

„Na prelome septembra, októbra sa vrátime aj s ministrom hospodárstva do Mochoviec a budeme detailne kontrolovať napĺňanie harmonogramu. Držím palce štyrom najväčším dodávateľom, spoločnostiam PPA Control, Škoda, VUJE a Enseco. Aj ich budeme brať na zodpovednosť, keď sa budeme pýtať, prečo nie sú veci dokončené,“ konštatoval Pellegrini.

Systém fyzickej ochrany areálu

Podľa aktuálnych prác by sa mohlo jadrové palivo do tretieho bloku Mochoviec zaviezť o šesť mesiacov. Slovenské elektrárne totiž uviedli do prevádzky systém fyzickej ochrany areálu tretieho a štvrtého bloku. Ten je nevyhnutnou podmienkou pre dovoz čerstvého jadrového paliva.

Po začatí dostavby Mochoviec sa hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013. Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.