Pellegrini požiadal vládu, aby rešpektovala podpisy pod referendom a zmenila ústavu

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini konštatoval, že majú platnú referendovú otázku a platných 600-tisíc podpisov.

V relácii RTVS O päť minút 12 uviedol, že Ústavný súd SR (ÚS SR) zhodnotil v súvislosti s otázkou potrebu zmeniť ústavu, pretože poslanci Národnej rady SR (NR SR) si nemôžu skrátiť volebné obdobie bez danej zmeny. Požiadal preto vládu, aby rešpektovala dané podpisy a zmenila ústavu.

Očakáva, že novelu ústavy podporia aj iní

Dodal tiež, že v decembri uplynie šesťmesačná lehota, kedy sa bude môcť znova o ústave „hovoriť“. Čaká, že šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽaNO), predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podporia novelu ústavy tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie.

Sulík s referendom súhlasí

Sulík reagoval, že vnútri strany majú na referendum rozličné názory. Osobne je však za referendum.

„Ľudia, aj keď sa nám to nemusí páčiť, majú mať možnosť vstúpiť do procesu. Nemá to byť – vyhraj voľby a môžeš všetko,“ povedal. Zároveň dodal, že na koaličnej rade budú proti, ale nebudú vetovať a plánujú to nechať na rozhodnutí poslancov NR SR.