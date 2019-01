Pellegrini pripustil zrušenie osobitného odvodu regulovaných firiem, SNS súhlasiť nebude

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Peter Pellegrini pripustil, že osobitný odvod regulovaných subjektov by sa mohol zrušiť. Uviedol to počas utorňajšieho rokovania so zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) s tým, že v budúcnosti vidí priestor na jeho zrušenie, avšak požiadal zástupcov priemyselnej komory, aby o tejto záležitosti diskutovali s rezortom financií.

SNS so zrušením nebude súhlasiť

Ministerstvo totiž už do pripomienkového konania predložilo predbežnú informáciu o tvorbe právnych predpisov súvisiacich so zákonom o osobitnom odvode s cieľom prehodnotiť pravidlá aplikácie a efektivitu osobitného odvodu.

Vo vládnej koalícii na zrušení zákona o osobitnom odvode regulovaných subjektov však zatiaľ nie je zhoda. Minimálne Slovenská národná strana (SNS) so zrušením osobitného odvodu nebude súhlasiť.

„SNS nebude súhlasiť, nie je koaličná dohoda na takýto krok Ministerstva financií SR,“ povedala pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Ďalšia koaličná strana Most-Híd na otázky k tejto problematike neodpovedala.

SaS s vlastným návrhom

Ministerstvo hospodárstva vedené nominantom strany Smer-SD Petrom Žigom sa zase vyjadrilo, že by zrušenie osobitného odvodu privítalo.

S vlastným návrhom na zrušenie osobitného odvodu pritom už medzitým prišla do parlamentu aj opozičná SaS. Podľa návrhu liberálov by mali regulované firmy osobitný odvod naposledy platiť za december 2019.

Odvod zdvojnásobil

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach sa vzťahuje na spoločnosti v oblasti energetiky, poisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb či dopravy.

Týmto spoločnostiam stanovuje od septembra 2012 povinnosť platiť osobitný odvod z podnikania. Od začiatku minulého roka sa pritom odvod zdvojnásobil a zrušilo sa jeho časové obmedzenie. Sadzba odvodu by sa mala znížiť v dvoch krokoch, a to od roku 2019 a od roku 2021.

Odvod od minulého roka platia firmy výhradne z príjmov, resp. výnosov z regulovanej činnosti. Povinnosť platiť špeciálny odvod majú regulované firmy, ktorých hospodársky výsledok, resp. predpokladaný hospodársky výsledok bude minimálne 3 mil. eur.

Antibyrokratické balíčky

Premiér sa v utorok s predstaviteľmi SOPK bavil aj o o kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku, o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj o brexite.

Vláda má pritom podľa Pellegriniho záujem podnikateľské prostredie neustále zlepšovať a chce preto pokračovať v predstavovaní antibyrokratických balíčkov.

Zefektívnenie stredných škôl

V súvislosti s plánovaným odchodom Veľkej Británie z Európskej únie predseda vlády zdôraznil, že kabinet je pripravený na všetky varianty tak, aby naši podnikatelia čo najmenej pocítili dopady brexitu na svoje podnikanie.

Čo sa týka nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, predstavitelia komory s premiérom diskutovali najmä o nevyhnutnom zefektívnení štruktúry stredných odborných škôl.