Pellegrini sa chce stretnúť s farmármi aj na poli, podľa neho je časť Košickej výzvy splnená

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini sa chce s protestujúcimi farmármi stretnúť prvý júlový týždeň. Povedal to vo štvrtok novinárom v rámci pracovnej cesty v Budapešti, kde od svojho maďarského partnera Viktora Orbána oficiálne prevzal predsedníctvo vo Visegrádskej štvorke.

„Mne, žiaľ, štvrtkový program nedovolil, aby som sa s nimi stretol. Mám inú predstavu o našom stretnutí. Chcem im oznámiť, že prvý júlový týždeň vyrazím na východ a pokúsim sa s nimi stretnúť na niektorej konkrétnej malej farme, na ktorej reálne podnikajú. Možno na konkrétnom poli, kde títo ľudia pracujú a tam by sme mohli rokovať o veciach, ak dovtedy nebudú uistení, že ich požiadavky, ktoré majú vo svojej výzve, sa reálne plnia,“ povedal predseda vlády.

Podľa jeho informácií totiž značná časť bodov, ktoré sú v takzvanej Košickej výzve, je už splnených, respektíve, sa priebežne plnia. „Tých otvorených otázok je už veľmi málo, preto si myslím, že nie je dôvod na nejakú veľkú paniku,“ konštatoval.

Farmári nespokojní so situáciou v slovenskom agrosektore odštartovali v pondelok ráno protestnú jazdu traktormi z Michaloviec do Bratislavy. Počas protestnej jazdy sa k nim postupne na trase pridávali aj ďalší protestujúci na traktoroch. Do hlavného mesta dorazili v utorok 19. júna večer. Protestnou jazdou chcú farmári docieliť vyriešenie ich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve.

Ide najmä o vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, či vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy.