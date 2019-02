Pellegrini vo voľbách podporuje Šefčoviča, je prekvapený z veľkých rozdielov v prieskumoch

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini sa na predvolebné prieskumy preferencií prezidentských kandidátov nespolieha, vie, že dá hlas Marošovi Šefčovičovi bez ohľadu na to, čo ešte ukážu prieskumy. Povedal to pre médiá pred stredajším rokovaním vlády.

„Až tak to neprežívam, v tomto som veľký pragmatik. Skôr som prekvapený z veľkých rozdielov v prieskumoch,“ povedal na otázku, čo hovorí na to, že v najnovšom prieskume agentúry Focus sa umiestnila Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) pred kandidátom Smeru Marošom Šefčovičom.

Pellegrini sa vyjadril aj k rozhodnutiu Roberta Mistríka, ktorý mal podporu strán SaS a Spolu, odstúpiť z volieb a podporiť Čaputovú.

„Rešpektujem rozhodnutia kandidátov. Ja osobne podporujem Šefčoviča a urobím všetko, čo môžem, aby to bol úspešný kandidát, ktorý povedie túto krajinu nasledujúcich päť rokov. To, čo sa deje na druhej strane, komentovať nebudem, je to ich taktika. Možno sa treba pýtať, prečo sa to tak rázne rozhodlo hneď teraz, čo je za tým, či naozaj len prieskumy alebo nejaké dohody v pozadí,“ povedal premiér.

Podľa Pellegriniho má Šefčovič veľké šance stať sa novým prezidentom.

