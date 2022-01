Pellegrini vyzval Matoviča, aby naplnil svoje sľuby z roku 2019 a inicioval referendum o vojenských základniach (video)

Igor Matovič (OĽaNO) sľúbil v roku 2019 Slovensku referendum o vojenských základniach. Vo svojom profile na sociálnej sieti to tvrdí Peter Pellegrini (Hlas-SD). Matoviča preto vyzýva k tomu, aby svoj sľub splnil.

Matovičove sľuby

„Vyzývam Igora Matoviča, aby splnil svoj verejný sľub. Na tlačovej konferencii 29. marca 2019 v prítomnosti dnešného ministra obrany Jaroslava Naďa vyhlásil: „Ak naše hnutie bude súčasťou budúcej koalície, nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa bez toho, aby nie že o tom rozhodla vláda, ale bez toho, aby o tom rozhodli ľudia v celoštátnom referende,“ uviedol Pellegrini. Dodal, že pokiaľ líder hnutia OĽaNO iniciuje referendum o tom, či si občania na Slovensku želajú vojenské základne, Hlas-SD ho plne podporí.

Pellegrini tvrdí, že v čase, kedy bolo hnutie OĽaNO v opozícii, bolo najväčším zástancom referenda. Na sociálnej sieti argumentuje vyhlásením vo volebnom programe hnutia, že referendum je jedinou možnosťou občanov priamo spravovať krajinu.

Referendum o predčasných voľbách

Hnutie v danom čase rovnako žiadalo zníženie účasti potrebnej na platnosť referenda z 50 na 25 percent. Výroky o tom, že Pellegrini počas jeho pôsobenia na poste premiéra SR bol proti referendu popiera. „Je to čistá lož. Nikdy som ako predseda vlády takéto nespochybnil – už sa predsa dvakrát v histórii konalo,“ skonštatoval.

Podľa Pellegriniho musí každá vláda počítať s tým, že jej občania vyslovia prostredníctvom referenda nedôveru. „Ak je raz na platnosť referenda požadovaná účasť aspoň 50 percent voličov, je to plus mínus toľko isto ľudí, ktorí o zložení vlády rozhodujú vo voľbách. A to je sila, pred ktorou sa musí pokorne skloniť každá demokratická vláda,“ podčiarkol Pellegrini.

Expremiér konanie referenda obhajuje tým, že strana Hlas-SD počas Matovičovej vlády vyzbierala 600-tisíc podpisov v historicky najrýchlejšej petícii za referendum o predčasných voľbách. Ústavné právo však bolo podľa lídra Pellegriniho pozastavené prezidentkou SR a Ústavným súdom SR.