Pellegrini so Žigom skontrolujú výstavbu elektrárne v Mochovciach, oznámili termín návštevy

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga plánujú návštevu Atómovej elektrárne Mochovce 10. júla tohto roka.

Predseda vlády a minister chcú skontrolovať dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Budeme ostro sledovať aktuálnu situáciu. Priamo na mieste skontrolujeme, ako to s dostavbou vyzerá,“ povedal na pondelňajšej tlačovej besede po stretnutí s ministrom hospodárstva premiér Pellegrini.

Predseda vlády začiatkom júna tohto roku na Európskom jadrovom fóre v Bratislave naznačil, že dostavba mochoveckých jadrových blokov bude zrejme znova meškať. Pellegrini vtedy zodpovedných za dostavbu upozornil, že rokovania o celom projekte budú veľmi tvrdé.

Dostavba tretieho a štvrtého bloku

Podľa aktuálne zverejnených údajov je tretí jadrový blok dostavaný na 97 %. Štvrtý mochovecký blok bol ku koncu marca dokončený na 85,1 %. Tretí blok v Mochovciach by sa mal teda podľa plánov uviesť do prevádzky ku koncu tohto roka.

Štvrtý blok by mali dokončiť o rok neskôr. Podľa Slovenských elektrární, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, v tejto chvíli je stále platný harmonogram a rozpočet schválený valným zhromaždením v marci 2017.

Podľa aktuálnych prác by sa mohlo jadrové palivo do tretieho bloku Mochoviec zaviezť o šesť mesiacov. Slovenské elektrárne totiž uviedli do prevádzky systém fyzickej ochrany areálu tretieho a štvrtého bloku. Ten je nevyhnutnou podmienkou pre dovoz čerstvého jadrového paliva.

Viackrát sa menili termíny aj rozpočty

Po začatí dostavby Mochoviec sa hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013. Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.