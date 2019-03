Pellegrini zostal prekvapený, že Most-Híd podporil Čaputovú v druhom kole prezidentských volieb

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Peter Pellegrini nečakal, že strana Most-Híd podporí v druhom kole prezidentských volieb Zuzanu Čaputovú.

„Osobne by som čakal, že Most-Híd ako náš koaličný partner vzhľadom na kvalitu nami ponúknutého kandidáta odporučí voliť Maroša Šefčoviča a nie Zuzanu Čaputovú,“ uviedol premiér Peter Pellegrini a dodal, že zostal nemilo prekvapený tým, ako sa zachovala strana Most-Híd.

Prioritou záujmy Slovenska

„Aby som bol spravodlivý, koaličná zmluva nezaväzuje koaličných partnerov podporovať nejakých spoločných kandidátov,“ pokračoval.

O situácii v koalícii uviedol predseda vlády, že si budú musieť partneri povedať, kam to speje. „Chápem to, že niekto sleduje vývoj svojich preferencií, aj to, že niekto vidí v nejakom horizonte nejaké voľby. Ale to by vždy malo byť až v druhom kole a prvom rade by mali stáť záujmy Slovenska,“ uzavrel predseda vlády Peter Pellegrini.

Podpora Čaputovej

Strana Most-Híd odporúča svojim voličom, aby v druhom kole prezidentských volieb volili Zuzanu Čaputovú. Agentúre SITA to 21. marca potvrdila hovorkyňa strany Klára Debnár.

Dodala, že toto rozhodnutie vzišlo zo stretnutia volebných tímov Čaputovej a lídra Mosta-Híd Bélu Bugára, na ktorom si vyjasnili základné postoje vo vzťahu k národnostným menšinám na Slovensku.

Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

