Pellegrini zvolal radu pre vedu, techniku a inovácie, dôvodom je transformácia akadémie vied

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Transformáciou Slovenskej akadémie vied (SAV) sa bude na svojom mimoriadnom zasadnutí zaoberať Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

O zvolanie zasadnutia požiadal premiér Peter Pellegrini podpredsedu vlády Richarda Rašiho, ktorý je zároveň predseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Rýchle riešenie chaosu

„Mimoriadne zasadnutie bude vo štvrtok 23. augusta,“ informoval agentúru SITA Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Predseda SAV Pavol Šajgalík vníma tento krok ako snahu predsedu vlády Petra Pellegriniho racionálne vstúpiť do sporu o registráciu existujúcich verejných výskumných inštitúcií.

„Tento spor bol vyvolaný konaním ministerstvo školstva, a preto zvolanie Rady vlády vnímam ako krok k rýchlemu riešeniu chaosu, do ktorého sme boli obštrukciami ministerstva vohnaní,“ povedal pre agentúru SITA predseda SAV.

Dôkladný postup pri registrácii

„Rezortu školstva mimoriadne záleží na ďalšom rozvoji SAV a práve preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií, do ktorých sa má odovzdať rozsiahly majetok štátu, teda všetkých občanov SR. Jedine takýto dôkladný a dôsledný postup zabezpečí, aby sa v budúcnosti nemohol tento proces nikým spochybňovať,“ informoval agentúru SITA odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva s tým, že ministerka školstva Martina Lubyová sa neustále snaží poskytovať plnú súčinnosť pre čo najrýchlejšie vyriešenie vzniknutej situácie.

Zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady vlády SR pre vedu, výskum a inovácie považuje za jeden z ďalších krokov, ktorý môže viesť k splneniu všetkých procesných náležitostí potrebných pri transformácii a registrácii ústavov SAV.

„Pani ministerka veľmi rada príde na stretnutie Rady vlády a poskytne všetky potrebné informácie účastníkom zasadnutia. Verí, že vecná a konštruktívna diskusia pomôže prispieť k zavŕšeniu transformácie SAV,“ dodalo ministerstvo.

Ministerstvo nerešpektuje vlastný zákon

Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka Lubyová situáciu so SAV vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu.

„Ministerstvo by si malo uvedomiť, že vedci zo SAV tvoria špičkový výskum známy po celom svete. Či už je to výskum Alzheimerovej choroby, penového hliníka či ich experimenty v CERNe. Práca vedcov zo SAV je medzinárodne uznávaná a ministerka, ktorá tento spor vyvolala, im znemožňuje ich prácu vykonávať,“ povedal poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková, strana je presvedčená, že zvolanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá má riešiť spor okolo transformácie SAV, je právny nezmysel, pretože Rada žiadne kompetencie v tejto oblasti nemá. Podľa SaS je to zo strany predsedu vlády Petra Pellegriniho jasný prejav nespokojnosti s tým, ako sa tejto úlohy zhostila ministerka školstva Lubyová.

Verejné výskumné inštitúcie

Národná rada SR v minulom roku schválila Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii, na základe ktorého sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami. Aby mohli verejné výskumné inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo.

SAV mala do 31. mája predložiť na ministerstvo školstva kompletnú dokumentáciu potrebnú na transformáciu. Rezort našiel v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí a žiadal, aby SAV dodala vnútorné predpisy jednotlivých ústavov a ich zoznam majetku. SAV si splnila všetky zákonne povinnosti a predložila všetky dokumenty, čo už dnes nepopiera ani ministerstvo školstva. Potvrdil to 10. augusta na tlačovej konferencii predseda SAV Pavol Šajgalík.

„Ministerstvom namietané neskoršie predloženie časti podkladov, ktoré spoluspôsobil rezort školstva komunikáciou na poslednú chvíľu, nie je prekážkou pre zápis. Nemáme sa čoho obávať, lebo sme v práve,“ zhodujú sa všetci pracovníci SAV. Akadémia bude trvať na tom, aby sa postupovalo podľa paragrafu 21a Zákona o SAV, aj keby bolo potrebné domáhať sa nápravy súdnou cestou, pretože SAV cestou porušenia platného zákona nepôjde.

Proces je rozbehnutý

Ministerstvo školstva navrhuje, aby verejné výskumné inštitúcie vznikli podľa paragrafov 3 až 5 Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. „Akadémia dodala, čo mala dodať. Posledné, čo zostáva je, aby majetok štátu, ktorý chcú vložiť do verejných výskumných inštitúcií, schválila vláda SR. Doteraz SAV majetok spravovala, ale teraz si ho chce vložiť do verejných výskumných inštitúcií ako majetok,“ povedala Lubyová a dodala, že proces je rozbehnutý a je potrebné ďalej rokovať.

Návrh na zapísanie do registra musí podať SAV ako zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie. Podľa predsedu akadémie požiadavka ministerstva školstva, aby sa SAV transformovala podľa paragrafu 3 až 5 Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii nie je možná.

„Najprv by sa musela SAV ako rozpočtovo príspevková organizácia doslova zlikvidovať a potom môže vzniknúť ako verejná výskumná inštitúcia a do nej sa dá vložiť majetok,“ vysvetlil predseda SAV.