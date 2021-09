Pellegriniho Hlas chce odvolať ministerku Kolíkovú, prechodom do SaS išlo o palácový politický prevrat (video)

aktualizované 10. septembra 17:58

Opozičná strana Hlas -sociálna demokracia (Hlas-SD) v piatok podáva návrh na odvolanie Márie Kolíkovej (nom. SaS) z funkcie ministerky spravodlivosti. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Peter Pellegrini.

Podozrenia z klientelizmu

Mimoriadna schôdza parlamentu o tomto návrhu sa musí uskutočniť do siedmich dní. To znamená, že by mala byť počas riadnej septembrovej schôdze na budúci štvrtok alebo v piatok.

Podľa Pellegriniho už v máji tohto roka opozícia predkladala návrh na odvolanie Kolíkovej a vtedy existovali dôvody pre jej odchod. „Najvážnejšími boli podozrenia z klientelizmu a konflikt záujmov. Samotný prenájom budovy pre ministerstvo spravodlivosti je spájaný s bratom pani ministerky a vzbudzuje tak pochybnosti, či konanie pani Kolíkovej nesmerovalo k presadeniu osobných záujmov na úkor verejných,“ vyhlásil Pellegrini.

Stratila politickú legitimitu

Predseda Hlasu-SD tvrdí, že ministerka stratila politickú legitimitu odchodom zo strany Za ľudí a prechodom šiestich poslancov Za ľudí okolo nej do parlamentného klubu Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa Pellegriniho išlo o „palácový politický prevrat“ s cieľom, aby si Kolíková udržala svoje miesto vo vláde.

„Ak OĽaNO myslí boj s korupciou vážne, nesmie tolerovať na poste ministra spravodlivosti človeka podozrivého z klientelizmu. Človeka, ktorému samotný predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič povie – Mária, ty si ten podvod spáchala,“ dodal Pellegrini.

Vedia sa o seba postarať sami

Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová vo svojom statuse na sociálnej sieti ocenila, že Pellegrini sa strachuje o práva strany Za ľudí. Vzápätí však dodala, že sa vedia o seba postarať sami a vedia čo majú robiť.

„Preto zasahovanie Petra Pellegriniho do vnútorných záležitostí koalície beriem len ako nešikovný pokus vytĺkať politické body spôsobom, ktorý nie je ani uveriteľný, ani úprimný,“ konštatovala.

Zároveň poukázala na to, že strana Za ľudí má podľa koaličnej zmluvy nárok na dve ministerstvá.

Remišová nechce pád vlády

V reakcii na Kolíkovú uviedla, že zotrvávanie politika v ministerskej funkcii aj po odchode zo strany, cez ktorú funkciu vo vláde získal, je v prvom rade otázkou osobných morálnych hodnôt a princípov daného politika.

Svoje postoje plánujú v tejto otázke komunikovať na koaličnej rade. Dodala, že sa bude naďalej snažiť, aby koalícia vydržala a nepadla.

Zo svojich hodnôt a protikorupčného nastavenia nechcú uhýbať, keďže ide o mandát od ľudí a zmysel ich účasti v koalícii.