Poslednou záchranou sociálnej demokracie na Slovensku bude Pellegriniho strana, tvrdí Peter Žiga

Vznikajúca strana podpredsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) je poslednou záchranou sociálnej demokracie na Slovensku. V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to povedal bývalý minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Súčasný šéf rezortu Richard Sulík (SaS) zopakoval, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) nateraz vylučuje spoluprácu so stranami Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), Slovenská národná strana (SNS) a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Spoluprácu so vznikajúcou stranou Pellegriniho tak zatiaľ nevylúčil.

Pellegriniho jedenástka

Žiga v relácii uviedol, že strana Smer-SD síce vo februárových parlamentných voľbách získala vyše 18 percent, no napriek tomu nemala koaličný potenciál.

„Za Smer sa ľudia hanbili kandidovať, respektíve priznať, že stranu volili, a to nie je v poriadku,“ priblížil Žiga. Názov strany ešte podľa jeho slov nemajú stanovený, „v hre je päť-šesť názvov“.

V lete by chceli začať zbierať podpisy potrebné na vznik strany. Sulík Žigovi odporučil, aby sa vznikajúca strana nazvala „Pellegriniho jedenástka“.

Sulík vylúčil spoluprácu so Smerom, SNS a ĽSNS

„Nateraz vylučujeme spoluprácu so Smerom, SNS a kotlebovcami. Čo sa týka všetkých iných strán, je to otázka budúcnosti,“ ozrejmil minister hospodárstva.

Zároveň vyslovil názor, že by bolo dobré, ak by vznikol poslanecký klub odídených poslancov zo Smeru, no v koalícii je zhoda, že vytvorenie klubu nepodporia, a preto nebude „rozduchávať vášne“.

„Vytvorenie Pellegriniho klubu by prispelo k štátnej kultúre v parlamente. Nebudeme však hlasovať za jeho vznik. Rovnaký postoj majú aj naši koaliční partneri,“ priblížil šéf liberálov.