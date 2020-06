Pellegriniho strana môže byť problém pre Smer-SD a OĽaNO, Slosiarik hovorí o efekte snehovej gule

Pri novej strane Petra Pellegriniho môže zafungovať efekt snehovej gule a môže sa posilniť jej podpora. Závisí to od toho, ako sa bude vyvíjať situácia okolo nového politického subjektu Hlas – sociálna demokracia, ktorý v pondelok Pellegrini ohlásil. Pre agentúru SITA to povedal sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Možný budúci líder opozície

„V pôvodnom elektoráte strany Smer má Pellegrini stále vysokú dôveru. Ak v prieskumoch bude lídrom opozície, dokonca by sa stalo, že bude lídrom rebríčka preferencií strán a preskočil by v budúcnosti OĽaNO, časť voličov sa môže identifikovať s Pellegrinim a pre Smer to bude problém,“ priblížil Slosiarik. Podľa neho časť voličov bude čakať na ďalšiu ponuku od vznikajúcej strany.

Pellegriniho strana v júnovom prieskume Focusu pre TV Markíza dosiahla podporu 19,3 percenta. S rozdielom jedného percenta skončila druhá za vládnym hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré by podporilo 20,3 percenta opýtaných. Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) by volilo 9,5 percenta respondentov.

Podľa Slosiarika štruktúru voličov Pellegriniho strany tvorí 41 percent voličov Smeru-SD, takmer 30 percent sú nerozhodnutí. Z ostatných strán má s ôsmimi percentami najväčšie zastúpenie Sme rodina, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) majú tri percentá a zvyšok sú rôzne iné strany.

Napríklad politický subjekt Dobrá voľba Tomáša Druckera. Ako ďalej povedal Slosiarik, iné prieskumy ukázali, že Pellegrini mal vysokú mieru podpory práve medzi nerozhodnutými voličmi.

Musia zvládnuť kľúčovú fázu

Respondenti sa v júnovom prieskume vyjadrovali k „strane Petra Pellegriniho“. Otázkou je, či táto podpora v budúcnosti neklesne, ak sa budú vyjadrovať k strane Hlas – sociálna demokracia. Podľa Slosiarika pre voliča musí vzniknúť asociácia, o akú stranu ide.

„Predpokladom toho je kampaň na zavedenie novej značky na politickom trhu. Ak toto nezvládnu, je to problém. Ľudia stranu nebudú vedieť identifikovať, lebo Pellegriniho meno tam už nebude,“ ozrejmil sociológ. Predpokladá, že Pellegrini a jeho spolupracovníci si uvedomujú, že pôjde o kľúčovú fázu pri zakladaní nového politického subjektu.

Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo prípravný výbor strany Hlas – sociálna demokracia. Expremiér Pellegrini 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu za stranu Smer-SD Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková, Erik Tomáš, Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Róbert Puci a Ján Blcháč.

Šéf Smeru-SD Robert Fico 19. júna vyzval Pellegriniho, aby sa funkcie podpredsedu parlamentu vzdal počas júlovej schôdze NR SR. Od odídencov zo strany okolo Pellegriniho taktiež očakáva, že opustia funkcie predsedov parlamentných výborov, ktoré patria strane Smer-SD.