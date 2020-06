Pellegriniho stranu delí od hnutia OĽaNO len percento, Smer-SD by prišiel o polovicu voličov

Prípadná nová politická strana expremiéra Petra Pellegriniho by v júni získala podporu 19,3 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila Televízia Markíza v politickej relácii Na telo.

Prieskum uskutočnil Focus od 17. do 24. júna na vzorke 1 009 respondentov. Voľby by vyhralo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s podporou 20,3 percenta voličov, druhá by bola nová strana Petra Pellegriniho.

Na treťom mieste by skončilo hnutie Sme rodina s 9,6 percentnou podporou, štvrtou najsilnejšou stranou by bola strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 9,5 percenta voličov. Smer by tak v porovnaní s prieskumom Focusu, do ktorého nebola zahrnutá aj nová strana Petra Pellegriniho, stratil polovicu svojej voličskej základne.

Do Národnej rady SR (NR SR) by sa dostali aj strana Sloboda a solidarita (SaS) s podporou 8,8 percenta voličov, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s podporou 8,3 percenta a Progresívne Slovensko s 5,9 percentami.

Za bránami parlamentu by ostalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so 4 percentami, strana Za ľudí s 3,5 percentami či Strana maďarskej komunity s 3,4 percentnou podporou voličov. Na chvoste prieskumu ostávajú strana Vlasť (2 percentá), Most – Híd (1,4 percenta) a Slovenská národná strana, ktorú by volilo 1,3 percenta opýtaných.