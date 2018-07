Pellegriniho vláda by mala schváliť nákup amerických stíhačiek F-16 i výmenu zastaraných radarov

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) – Kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa na poslednom rokovaní pred letnou prestávkou bude pravdepodobne venovať nákupu amerických stíhačiek F-16, schváliť by mali aj materiál o výmene zastaraných radarov.

Tieto materiály ministerstvo obrany predložilo na Bezpečnostnú radu SR, ktorá zasadne tesne pred rokovaním vlády. Ak Bezpečnostná rada nákupy odobrí, budú o nich rokovať ministri.

Zaoberať sa budú aj programami starostlivosti o chránené vtáčie územia až do roku 2047, rekonštrukciou kaštieľa v Rusovciach, správou o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS, správou o sociálnej situácii obyvateľstva či návrhmi na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosti v Sabinove, Lučenci, Prievidzi, Žarnovici, Kežmarku a Prešove.

Ostrá kritika bezpečnostných analytikov

V odtajnenej časti dokumentu, ktorý v utorok večer ministerstvo obrany zverejnilo, sa o presnej sume za stíhačky nehovorí. Amerických strojov F-16 Block 70/72 ministerstvo odporúča nakúpiť 14. Na nové stíhačky by malo Slovensko podľa doteraz medializovaných informácií minúť viac ako jednu miliardu eur, v prípade radarov 155 miliónov.

Armádne projekty čelia ostrej kritike bezpečnostných analytikov, ktorí vyčítajú najmä nedostatok zásadných informácií o postupe ministerstva obrany. Pri nadzvukovom letectve rezort dlhšie zvažoval posledné dve ponuky, švédske stíhačky Jas-39 Gripen a najnovšiu verziu amerických strojov F-16. Pre F-16 sa však na ministerstve rozhodlo už pred časom.

Švédi ponúkli pracovné miesta navyše

Najväčším rozdielom je deklarovaný termín dodania od výrobcov. Američania vedia techniku dodať najskôr v roku 2022 a Slovenská republika by bola vôbec prvou krajinou v Európskej únii, ktorá by tieto stíhačky mala vo výzbroji.

Švédi deklarovali, že vedia prvé stroje dodať už na konci kalendárneho roka 2019, navyše ponúkli vybudovanie podporného centra, ktoré by časom vedelo ponúknuť približne 500 kvalifikovaných pracovných miest.

Slovensko v súčasnosti využíva ruské Mig-29, pri ktorých musí platiť ročne desiatky miliónov eur za prevádzku. Abonentná zmluva platí do konca roka 2019, v prípade využitia opcie sa môže predĺžiť o jeden rok. Ak by teda ozbrojené sily obstarávali americké F-16, musela by byť výrazným spôsobom abonentná zmluva predĺžená.

Poruchy radarovej techniky

Pri radarovej technike rezort uvádza, že výmena je nevyhnutá najmä pre časté poruchy a investície do udržateľnosti tej súčasnej. Ministerstvo plánuje obmeniť 17 radarov stredného, blízkeho a malého dosahu.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predloží aj aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a štruktúrach Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Počty Slovákov, ktorí na týchto postoch pôsobia, by sa však meniť nemali. Rezort reaguje na štrukturálne zmeny spomínaných organizácií.

Získavanie Slovákov zo zahraničia

Ďalším bodom je návrh komplexného postupu pri získavaní Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, späť na Slovensko. V súčasnosti je už v prevádzke informačný portál Internetový sprievodca trhom práce, ktorý obsahuje širokú ponuku voľných pracovných miest.

Zámerom rezortu práce je aj príprava informačného materiálu pre občanov SR pracujúcich v zahraničí, obsahom ktorého budú všetky užitočné informácie a rady v prípade ich návratu do SR.

Vláda bude riešiť aj kaštieľ v Rusovciach a jeho areál, ktorý by mal byť v prípade schválenia dokumentu predstavený v obnovenej podobe verejnosti o päť rokov. Nová podoba kaštieľa a jeho areálu, ktoré majú slúžiť štátnej reprezentácii a čiastočne aj verejnosti, by mala štát stáť v rokoch 2018 až 2023 spolu 90 317 007,2 eura, z čoho by mohlo z európskych zdrojov pochádzať päť miliónov eur.

Vyplýva to z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. Analýza je súčasťou Návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Rusovce vrátane priľahlého areálu.

Desiatky nových prípadov vírusov HIV

Správa o plnení Národného programu prevencie pri prípadoch vírusov HIV a AIDS za rok 2017 informuje, že diagnostikovali 72 nových prípadov infekcie HIV. Prípadov AIDS za minulý kalendárny rok zaevidovali sedem.

Vlastné návrhy v stredu vláde predostrú aj ministerstvá spravodlivosti a školstva. V prípade rezortu spravodlivosti ide o informácie týkajúce sa takzvaného medzinárodného úplatkárstva. Podľa predloženého materiálu je jeho hlavnou úlohou oboznámiť členov vlády a širokú verejnosť so správou, ktorú vypracovala pracovná skupina Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

V nej sa okrem iného uvádza súhrn problematických otázok v tejto oblasti, ktoré by mali byť predmetom podrobnejšieho skúmania v roku 2021 v rámci hodnotenia Slovenskej republiky. Rezort spravodlivosti chce reagovať sériou opatrení legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru.

Rezort školstva predloží informatívny materiál o výsledkoch slovenských športovcov na XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu 2018 (ZOH 2018). Podľa zisku medailí a neoficiálnych olympijských bodov boli v doterajšej histórii pre Slovensko najúspešnejšie. Slovensko vďaka jednej zlatej a dvom strieborným medailám biatlonistky Anastasie Kuzminovej obsadilo v počte medailí 17. miesto.