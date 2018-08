Pellegriniho vláda mohla radikálne zlepšiť slovenskú ústavnosť, reaguje SaS na zmenu voľby sudcov

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Návrh na zmenu voľby ústavných sudcov, ktorý v stredu schválila vláda, podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) nerieši zásadný problém slovenského ústavného súdnictva, ktorým je podriadenosť niektorých jeho sudcov vládnej moci. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

„Ústavný sudca by mal byť nielen odborníkom na ústavné právo, ale mal by hlavne preukazovať cit pre spravodlivosť, a to nezávisle od vlády,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Vlastné personálne návrhy

Doplnil, že pre stabilitu a predvídateľnosť ústavného systému na Slovensku je „doslova zhubné, ak ústavný súd dokáže v prípade voľby generálneho prokurátora prezidentovi priznať právo odmietnuť návrh Národnej rady SR, ale v iných mu to odopiera, pričom spoločným menovateľom tejto právnej ekvilibristiky je to, že vyhovuje strane Smer-SD.“

Podľa liberálov jestvujúce vládne zoskupenie akceptuje iba vlastné personálne návrhy na ústavných sudcov. Preto správnym riešením podľa SaS je vytvoriť také pravidlá, ktoré priamo z ústavy zabezpečia zvolenie ústavných sudov na pluralitnom základe, aby relevanciu mali aj návrhy opozície či tretieho sektora.

„To, čo presadil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) a čo mu schválila vláda, sú len zmeny, kde podstata, že o ústavných sudcoch rozhoduje parlamentná väčšina, má zostať nezmenená. Je to premárnená šanca na radikálne zlepšenie slovenskej ústavnosti,“ uzavrel Baránik.

Na schválenie potrebuje hlasy opozície

Vláda v stredu schválila návrh zmien pri voľbe ústavných sudcov, ktoré predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Rezort spravodlivosti však stojí pred neľahkou úlohou, pretože na schválenie ústavného zákona potrebuje koalícia aj hlasy opozičných poslancov.

Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“.

Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi. Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál, v návrhu si však vie ešte predstaviť zmeny.