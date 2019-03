Pellegriniho vláda odklepla milióny pre firmu, ktorej korene môžu siahať do daňového raja

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) – Pellegriniho vláda odklepla niekoľkomiliónový úver pre firmu Tachyum. Peniaze majú byť použité na priemyselný výskum, konkrétne na vývoj nového procesoru Tachyum Prodigy.

„Pri posudzovaní podmienok poskytnutia návratnej finančnej výpomoci sa vychádzalo z kreditného ratingu spoločnosti,“ uvádza sa vo vládnom materiáli.

Odklad splátok štyri roky

Minister financií Peter Kažimír po rokovaní vlády povedal, že firma Tachyum má so svojím programom predstavovať technologický prielom vo vývoji a výrobe čipov.

„Na základe rozpočtových pravidiel sme schopní poskytnú návratné financovanie v objeme 15 mil. eur. Odklad splátok by mal byť na štyri roky, úrok je stanovený na základe testu, aby sme neporušili pravidlá štátnej pomoci, na 4 % p. a.,“ uviedol Kažimír.

Návratnosť je desať rokov, peniaze majú byť použité na tvorbu výskumného centra. „Slovensko sa potrebuje v istých častiach odlepiť od automobilového priemyslu a ísť po technologických špičkách v ďalších globálnych biznisoch,“ dodal minister financií.

Nové výskumno-vývojové centrum

Jedinečnosťou produktu Tachyum je podľa ministerstva financií (MF) jeho univerzálnosť v schopnosti súčasne vykonávať úlohy dátových centier a vysokovýkonných počítačov (HPC) a/alebo umelej inteligencie (AI).

Momentálne túto schopnosť nemá žiaden čip na svete. Pre ďalšie úspešné napredovanie je podľa firmy potrebné vybudovať nové výskumno-vývojové centrum (R&D centrum), ktoré dotiahne vývoj softvéru mikroprocesora do finálnej fázy, komercializácie produktu.

„Málo ľudí si uvedomuje, že v roku 2016 internetové služby spotrebovali 2,5 % svetovej energie, čo je o 40 % viac ako Veľká Británia, alebo vyprodukovali viac spalín ako celý letecký priemysel,“ poznamenal šéf firmy Tachyum Radoslav Danilák.

Pri raste IT priemyslu o 15 % za rok podiel tohto sektora na spotrebe energie vo svete dosiahne zhruba 10 % v roku 2030 a 40 % v roku 2040. „Náš produkt znižuje spotrebu energie jedna k desiatim, znamená to, že si budeme môcť užívať rozvoj IT priemyslu najbližších 30 – 40 rokov bez toho, aby sme spotrebovali celú energiu vlastnej planéty,“ uviedol Danilák.

„Zástupcovia spoločnosti Tachyum sa rozhodli pre Slovenskú republiku. Dôjde tak k unikátnej synergii špičkových odborníkov zo Silicon Valley a Slovenska, resp. Európy. Pre samotnú Slovenskú republiku vytvorí Tachyum vďaka svojej obsahovej náplni príležitosť pre nárast výdavkov pre vedu, výskum a inovácie. Dá sa predpokladať zvýšený záujem o vysokokvalifikovanú pracovnú silu, tzv. návrat mozgov a takisto sa významne diverzifikujú fundamenty slovenskej ekonomiky, napr. viazanosť na automobilový priemysel,“ uviedlo ministerstvo financií v materiáli.

Štát Delaware

Technologická spoločnosť Tachyum je zameraná na priemyselný výskum a vývoj nových technológií. Jej slovenská pobočka Tachyum s.r.o. sa obrátila na Ministerstvo financií SR so žiadosťou o podporu pri realizácii projektu vývoja nového procesoru Tachyum Prodigy.

Podľa predloženého materiálu ide o mikroprocesor s vysokým výkonom, nízkou energetickou náročnosťou a trojnásobne nižšími nákladmi pre prevádzkovateľov datacentier v porovnaní s najlepším čipom na trhu.

Eseročka Tachyum podľa údajov z obchodného registra má na Slovensku sídlo v bratislavskom Starom meste. Ako však upozornil portál financnenoviny.com, jej korene siahajú do daňového raja. „Slovenský“ Tachyum je stopercentným majetkom firmy Tachyum Inc.

Ako píše spomínaný portál, je registrovaná na ulici 3500 South DuPont Highway v štáte Delaware, smerovacie číslo 199 01. „Dupont Highway sa prekladá do slovenského jazyka ako diaľnica DuPont. Je to severojužná cesta vedúca pozdĺž amerického štátu Delaware z mesta Selbyville do mesta Wilmington,“ približuje portál.

Štát Delaware ja známy tým, že patrí medzi americké daňové raje. Založenie spoločnosti je tam, ako aj v iných „amerických daňových rajoch“, veľmi rýchle. Ako uvádza spomínaný portál, ak je spoločnosť registrovaná na ich území a nepodniká tam, platí len symbolické dane.

Slováci v daňových rajoch

Z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode vyplýva, že počet slovenských firiem s vlastníkom v daňovom raji zaznamenal v roku 2018 takmer dvojpercentný nárast.

V krajinách s daňovým zvýhodnením aktuálne sídlilo dovedna 4 881 slovenských podnikov s podielom na základnom kapitále vo výške takmer 10,37 miliardy eur. Je to o 85 spoločností viac ako koncom roka 2017, kedy bolo v daňových rajoch evidovaných dovedna 4796 slovenských firiem.

V destináciách s daňovým zvýhodnením sa tak aktuálne nachádzalo najviac slovenských spoločností za posledné roky.

Najväčší prílev firiem zaznamenali vlani práve Spojené štáty americké, kde sídlo našlo až 79 slovenských firiem. A to aj napriek tomu, že analýzy v priebehu prvého polroka 2018 naznačovali znížený záujem o túto destináciu. Za Atlantikom aktuálne sídlilo spolu 1068 slovenských firiem.

Drobný pokles naopak zaznamenala druhá najobľúbenejšia destinácia slovenských podnikateľov – Cyprus. Počet slovenských firiem tam klesol z 1106 v roku 2017 na 1099 spoločností v roku 2018, čo predstavuje dovedna o sedem firiem menej. Najobľúbenejším daňovým rajom bolo aj v roku 2018 Holandsko, odkiaľ je riadených 1 154 slovenských firiem. Oproti roku 2017 tak ich počet narástol o 15 podnikov.