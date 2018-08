Pellegriniho vláda prerokuje zmeny vo voľbe ústavných sudcov aj policajného prezidenta

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Na ministrov vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) čaká po letnej prestávke bohatý program. Prerokujú viac ako 60 bodov a medzi najdôležitejšie bude patriť zmena pri voľbe ústavných sudcov či voľbe prezidenta Policajného zboru SR a tiež šéfa policajnej inšpekcie.

V oboch prípadoch vládne návrhy kritizuje politická opozícia či prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pri ústavných sudcoch a zmenách v ich voľbe bude navyše potrebovať vládna koalícia aj podporu opozície, keďže ide o ústavný zákon, na ktorého schválenie je potrebných 90 hlasov poslancov Národnej rady SR. Podľa šéfa ministerstva spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý zákon predkladá, sú aj malé zmeny krokom vpred.

Veľká obmena na Ústavnom súde SR

Ústavný zákon na zmenu voľby ústavných sudcov z Ministerstva spravodlivosti SR v prípade schválenia zavedie viacero zmien. Kandidáti budú musieť splniť napríklad vekovú hranicu 45 rokov, mať absolvovanú justičnú skúšku, či ovládať jeden cudzí jazyk, uchádzači budú musieť byť všeobecne uznávanými v oblasti právnej praxe.

Najdôležitejšou zmenou je podľa rezortu spravodlivosti zvýšenie počtu poslaneckých hlasov potrebných na zvolenie konkrétneho kandidáta. V prípade zavedenia zákona by potrebovali kandidáti minimálne 76 hlasov, pričom v súčasnosti postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, najmenej však 39. Svoje vlastné opatrenia predstavilo aj 38 odborníkov z právnickej obce, ktoré však nie sú premietnuté v konečnom vládnom návrhu.

O post ústavného sudcu sa chcel podľa medializovaných informácií uchádzať aj bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD). Prezident Andrej Kiska Gálov návrh označil za premárnenú šancu, odborníci kritizovali napríklad zbytočné zvýšenie vekovej hranice.

Slovensko čaká na prelome kalendárneho roka veľká obmena na Ústavnom súde SR. Z celkového počtu 13 sudcov sa vymení deväť, vrátane predsedu. Národná rada SR vyberie 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje deväť.

Voľba prezidenta Policajného zboru

Dôležitým bodom stredajšieho programu je tiež zmena pri voľbe prezidenta Policajného zboru SR a tiež šéfa policajnej inšpekcie. Podľa novely z Ministerstva vnútra SR by mal po novom policajného prezidenta menovať do funkcie minister vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie.

V prípade zámeru odvolať policajného prezidenta z funkcie bude musieť minister vnútra svoj návrh odôvodniť a následne ho bude musieť odobriť brannobezpečnostný výbor aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. V prípade schválenia novely zákona sa dotknú zmeny aj šéfa policajnej inšpekcie.

Funkčné obdobie riaditeľa bude sedem rokov, pričom tá istá osoba môže byť do funkcie vymenovaná iba raz. Nový policajný prezident ako aj šéf inšpekcie sú v prípade, že nedisponujú bezpečnostnou previerkou na stupeň „Prísne tajné“ povinní ju vykonať do 30 dní od vymenovania do funkcie.

Na novele začalo Ministerstvo vnútra SR pracovať po vládnej kríze v marci tohto roka, ktorej predchádzala vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Požadovanému odchodu Tibora Gašpara z postu šéfa polície predchádzala dvojnásobná výmena na poste ministra.

Envirorezort aj občianske práva

Roberta Kaliňáka (Smer-SD) najskôr nahradil Tomáš Drucker (nom. Smer-SD), ktorého vystriedala súčasná ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Exprezident policajného zboru Gašpar momentálne pôsobí ako Sakovej poradca.

Súčasný šéf polície Milan Lučanský, ktorý bol do funkcie menovaný dočasne, by mal zotrvať na svojom poste dovtedy, kým bude zavedená spomínaná novela zákona.

Vláda SR sa na stredajšom rokovaní bude zaoberať aj zákonmi z envirorezortu. Kabinet prerokuje návrh nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, návrh novely zákona o odpadoch a novely zákona CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Na stole budú tiež občianske práva, kultúra či návrhy ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.