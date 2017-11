Penalta nemala byť. Tretiemu gólu ManCity predchádzal ofsajd, tvrdí nespokojný tréner Arsenalu

MANCHESTER 6. novembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Manchestru City aj v nedeľu potvrdili svoju suverenitu v anglickej Premier League 2017/2018, na domácom ihrisku zvíťazili 3:1 nad hráčmi londýnskeho FC Arsenal v rámci 11. kola tamojšej najvyššej súťaže a s 31 bodmi sú na čele poradia (bilancia 10-1-0).

S osembodovým odstupom nasledujú Manchester United a Tottenham Hotspur. Pre Arsenal to bola štvrtá prehra v ligovej sezóne; má 19 bodov (6-1-4) a figuruje na 6. mieste.

Agüero premenil pokutový kop

Skóre duelu na Etihad Stadium otvoril v 19. min belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, Petra Čecha v bránke hostí prekonal krížnou strelou z hranice šestnástky. Päť minút po zmene strán pridal druhý presný zásah domácich Sergio Agüero, ktorý premenil pokutový kop.

V 65. min znížil na rozdiel jedného gólu zakončovateľ „kanonierov“ Alexandre Lacazette. Gólová bodka patrila „The Citizens“: v 74. min poľahky skóroval Gabriel Jesus. Obrana Arsenalu na okamih „zaspala“ v domnení, že v podaní arbitrov bude nasledovať ofsajdový verdikt – nestalo sa.

Tréner Arsenalu Arséne Wenger mal po stretnutí ťažké srdce na rozhodcov, na čele s hlavným Michaelom Oliverom. „Penalta nemala byť. Sterling to dobre nafilmoval. Všetci vieme, že vie dobre filmovať. Tretiemu gólu City predchádzal ofsajd. Som veľmi nahnevaný, keďže za stavu 1:2 sme boli v hre a mali sme viacero nebezpečných príležitostí,“ vyhlásil francúzsky lodivod pre britskú BBC a dodal: „Mohli by sme víťazstvo City akceptovať, ak by bolo všetko v poriadku. Takto je to neprijateľné.“

Nezastaviteľné deviate ligové víťazstvo

Kouč manchesterského klubu Pep Guardiola bol po stretnutí, pochopiteľne, spokojný. Pre jeho zverencov to bolo deviate ligové víťazstvo v sérii, počas uplynulého týždňa si zabezpečili postup do osemfinále tohtosezónnej Ligy majstrov.

„Ostatné dva mesiace boli fantastické. Vedeli sme, aký dôležitý bude tento zápas, a dobre sme sa naň pripravili. Hráči predviedli skvelý výkon,“ skonštatoval pre BBC Guardiola a na margo tabuľky podotkol: „Máme o 12 bodov viac než Liverpool a Arsenal, o osem bodov viac než Tottenham. To je v novembri dosť veľa.“

Wenger uviedol: „Či ich môže niekto zastaviť? Po takomto štarte a pri ich kvalite to bude náročné, nikdy však neviete. Ak sa však na ihrisku dočkajú takých verdiktov ako dnes, budú nezastaviteľní.“