Peniaze pre samosprávy na celoplošné testovanie podľa Hegera sú, prekážkou je len administratíva

Peniaze pre samosprávy na úhradu nákladov za celoplošné testovanie sú pripravené, je potrebné doriešiť už len administratívu. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Ministerstvo financií SR (MF SR) podľa neho čaká na administratívne doriešenie celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Heger vysvetlil, že celkové náklady na celoplošné testovanie ešte nie sú známe, pretože MF SR čaká na vyčíslenie nákladov zo strany ostatných rezortov, ktoré boli do akcie zapojené. Po tom, ako samosprávy a ministerstvá zdravotníctva, vnútra či obrany vyčíslia všetky náklady spojené s celoplošným testovaním, uvoľní MF SR potrebnú sumu.

„Z našej strany nie je problém. My už peniaze nachystané máme. Ide len o to, aby sa to sprocesovalo. Jediná prekážka je administratíva, ale v žiadnom prípade to nie je otázka vôle, pretože tá vôľa tu je,“ uzavrel Heger.

Nulté kolo celoplošného testovania obyvateľstva sa uskutočnilo v okresoch Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín 24. a 25. októbra. Uplynulý víkend sa prvého kola celoplošného testovania zúčastnili všetky okresy Slovenska.

Druhé kolo celoplošného testovania sa uskutoční 7. a 8. novembra. Zúčastniť sa ho nebudú musieť okresy, v ktorých nakazenosť obyvateľstva nepresiahla 0,7 percenta zo všetkých vykonaných testov. Výnimku tak dostalo 25 okresov a mestá Bratislava a Košice.