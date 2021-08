Peniaze za zrušené zájazdy by ľudia mali dostať v septembri. Čo robiť, ak sa na účte neobjavia?

Ak by náhodou niekto zabudol, že dovolenková sezóna je v plnom prúde, fotografie zo sociálnych sietí mu to pripomenú.

Mnohé z týchto výletov sú však náhradnými zájazdami, pre ktoré sa ľudia rozhodli počas pandémie, kedy bolo cestovanie značne obmedzené.

Namiesto pôvodného zájazdu sa tak mohli s cestovnou kanceláriou dohodnúť na inom termíne, mieste či programe zájazdu. Dovolenku tak mohli absolvovať bez obáv z nákazy v menej rizikovej krajine.

Termíny sa blížia

Táto možnosť je však časovo obmedzená do 31. augusta 2021. Ak by sa obe strany do tohto termínu nestihli dohodnúť, musí podľa Jany Vilímovej zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) dostať klient svoje peniaze späť.

„Cestovná kancelária je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021,“ upozorňuje Vilímová.

Spoločnosti tak už nemajú veľa času na to, aby situáciu vyriešili. Napriek tomu sa nárastu žiadostí o vrátenie peňazí na poslednú chvíľu neboja.

„Skôr sme zaznamenali zvýšený záujem o cestovanie než to, aby nám klienti podávali výpovede z dôvodu, že sa zatvárajú hranice alebo je zhoršená epidemiologická situácia,“ uviedol pre Webnoviny hovorca cestovnej kancelárie DAKA Maroš Szalay.

Podobne sa vyjadrila aj marketingová manažérka spoločnosti KARTAGOtours, Alica Šipošová. Podľa nej si letnú dovolenku objednala veľká časť držiteľov náhradných zájazdov. Tých, ktorí si ju ešte neuplatnili, plánuje kancelária kontaktovať.

Cestovné kancelárie zároveň uisťujú skupinu klientov, ktorí sa rozhodli radšej pre peniaze než pre zážitky, že ich žiadosti vyhovejú. Najneskôr do 14. septembra peniaze vyplatia.

Plán B

Ak by si predsa len klienti po tomto termíne nenašli peniaze na účte, mali by podľa Petronely Rybovej z advokátskej kancelárie semancin.sk najprv kontaktovať cestovnú kanceláriu.

„Cestujúci by mal v prvom rade preveriť, či nedošlo k chybe administratívneho či technického charakteru,“ uviedla Rybová.

Často sa totiž stáva, že cestovným kanceláriám chýbajú potrebné údaje. Najčastejšie číslo účtu v tvare IBAN. „Zákazník si to musí potom doplniť, nevieme vyplácať hotovosť,“ upozornil Szalay.

Problémom pri doterajšom vyplácaní bolo aj to, že sa peniaze snažil získať namiesto klienta napríklad jeho rodinný príslušník. „Ak nám napíše niekto za niekoho z rodiny, napríklad vnučka za babku, tak takúto žiadosť môžeme potom ťažko akceptovať,“ vysvetlil Szalay.

Podľa hovorcu by pritom stačilo, aby bola žiadosť napísaná v mene klienta, ktorí si zájazd zakúpil a aby ním bola aj podpísaná.

Pokuty vedia byť nepríjemné

Ak by sa však nejednalo o spomínané chyby a cestovná kancelária by predsa len peniaze bezdôvodne odmietla vyplatiť, môže sa klient obrátiť na SOI. Tá dodržiavanej tejto povinnosti kontroluje.

„Podnet je treba zaslať krajskému inšpektorátu, príslušnému na výkon kontroly podľa sídla cestovnej kancelárie,“ uviedla Vilímová.

Ten následne podnet prešetrí. Ak zistí, že cestovná kancelária zákon skutočne porušila, udelí jej pokutu. Tá sa podľa Rybovej môže pohybovať od 200 do 10 000 eur a v niektorých prípadoch môže byť dokonca až raz taká veľká.

„Pokuta môže dosiahnuť až dvojnásobok jej hornej hranice, ak cestovná kancelária opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej jej už pokuta uložená bola,“ uviedla odborníčka z firmy SEMANČÍN & PARTNERS.

Cestovná kancelária sa totiž dopúšťa správneho deliktu. A to nie len v prípade, ak peniaze zaplatiť nechce, ale aj vtedy, ak ich vráti neskoro.

Samotné rozhodnutie SOI však na vrátenie peňazí cestujúcemu nestačí. Preto ho okrem podania na inšpekciu čaká aj súdny proces. V rámci neho sa bude môcť domáhať vyplatenia peňazí späť.

V takých prípadoch sa však môže obrátiť na spotrebiteľské organizácie. Príkladom je Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorej sa minulý rok podarilo cestujúcim vymôcť až 16 107 eur.