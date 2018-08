Pep Guardiola žiada vedenie Premier Leauge o zmeny v prestupových pravidlách

MANCHESTER 25. augusta (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola vyzval predstaviteľov najvyššej anglickej súťaže Premier League, aby zvážili zmeny v prestupových pravidlách platných pre kluby z „kolísky futbalu“.

Manchestru sa zranili brankári

Kouč Manchestru City navrhol, aby tímy aj po uzavretí prestupového okna mohli v núdzovom prípade dodatočne kúpiť nejakého hráča. Ako je známe, prestupové obdobie v Anglicku sa skončilo už 9. augusta. „Citizens“ sa následne dlhodobo zranil brankár Claudio Bravo aj belgický bronzový medailista z nedávnych MS v Rusku Kevin De Bruyne.

Ako pripomenul web sportowefakty.wp.pl, v Premier League je povolené kúpiť hráča mimo prestupového obdobia iba v prípade vážneho zranenie. Takýto krok je však možný iba vtedy, ak s tým súhlasí tamojšia Futbalová asociácia (FA). Guardiola v tejto chvíli nemá plnohodnotnú náhradu hlavne za brazílskeho gólmana Edersona. Tomu kryjú chrbát neskúsení mladíci Arijanet Murič a Daniel Grimshaw. Prvý menovaný má devätnásť rokov, druhý je o rok starší.

V prípade vážnych zranení

„Pravidlá sú také, aké sú. Možno by FA mohla popremýšľať nad povolením núdzových prestupov v prípade dlhodobých zranení, keďže transferové obdobie v Európe stále trvá. V Premier League je to iné. Na jednej strane je dobré, že všetci účastníci vstupujú do súťaže s uzavretým kádrom, ale na druhej strane by sme sa mohli zamyslieť, či povoliť alebo nepovoliť nejaké nákupy napríklad v prípade polročných absencií spôsobených zraneniami,“ vyhlásil 47-ročný Guardiola, citoval ho The Telegraph.

Napriek tomu, že v Anglicku sa už uzavrel letný prestupový termín, kluby do konca augusta stále môžu angažovať hráčov formou hosťovania a kedykoľvek sa dohodnúť na spolupráci s nezazmluvnenými futbalistami.