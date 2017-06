Pepe odchádza z Realu Madrid, chcú ho v PSG, Interi Miláno aj v Anglicku

MADRID 6. júna (WebNoviny.sk) – Jedna veľká kapitola sa uzatvára. Portugalský futbalista Pepe po desiatich rokoch končí svoje pôsobenie v drese španielskeho klubu Real Madrid. Tridsaťštyriročný stopér v pondelok večer zavítal ako hosť do relácie El Partidazo de COPE, kde konečne “vytiahol na svetlo sveta” svoje budúce futbalové kroky.

Pepemu sa v Madride k 30. júna skončí planosť kontraktu, na novom sa s vedením klubu nedohodol. “Ponúkli mi iba zmluvu na jednu sezónu. Desať rokov som bol hrdý na to, že hrám za tento klub, dal som mu srdce aj dušu. Keď som v januári videl, že rokovania o ďalšej spolupráci nikam nevedú, uvedomil som si, že môj čas v Reale Madrid sa chýli ku koncu,” načrtol príčinu toho, prečo sa cesty oboch strán rozchádzajú.

Úradujúci európsky šampión na klubovej aj reprezentačnej úrovni tiež naznačil, kde by mohol hrávať v budúcej sezóne. “Zatiaľ som nepodpísal zmluvu so žiadnym klubom. Mohol som, ale chcel som vyčkať, pretože sme hrali dôležité zápasy a nechcel som destabilizovať situáciu v mužstve nejakým vyhlásením o mojom odchode. Aj v novom pôsobisku vydám zo seba maximum. Mám viacero ponúk, nielen Paríž St. Germain a Inter Miláno, o ktorých sa v ostatných dňoch veľa hovorilo. Záujem má aj niekoľko klubov z Anglicka,” doplnil Pepe, ktorý do Madridu prestúpil v roku 2007 z FC Porto.