Peru a Ekvádor sprísnili podmienky vstupu utečencov, migračný úrad v Kolumbii sa obáva následkov

LIMA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Peru a Ekvádor tento týždeň rozhodli o sprísnení podmienok vstupu do svojich krajín pre utečencov z Venezuely. Obe krajiny sa rozhodli, že nebudú na svoje územie vpúšťať Venezuelčanov, ktorí nemajú platné pasy.

Chaos v krajine

Ekvádor toto rozhodnutie oznámil už v strede týždňa, v piatok sa pridalo aj Peru. Agentúra Associated Press (AP) pritom píše, že veľká časť Venezuelčanov svoje cestovné doklady nemá v poriadku, ani nie tak svojou vinou, ale skôr v dôsledku chaosu, ktorý panuje v ich krajine a tým pádom aj na úradoch.

Z rovnakého dôvodu je pre nich nesmierne zložité dať si svoje doklady teraz do poriadku. Panuje preto presvedčenie, že cieľom rozhodnutia Ekvádoru a Peru nie je vniesť poriadok do imigrácie cudzích občanov, ale skôr sťažiť či znemožniť im vstup do krajiny.

Oni ju opúšťajú, lebo musia

Proti tomu sa už ozval šéf migračného úradu Kolumbie Christian Kruger, podľa ktorého je tento postoj Ekvádoru a Peru necitlivý voči Venezuelčanom a prenáša ešte väčšiu ťarchu na Kolumbiu. Tá je už teraz hlavným útočiskom utečencov z Venezuely.

„Sme veľmi znepokojení a obávame sa, aké tento krok bude mať následky,“ odkázal v sobotu Kruger politikom v Peru a Ekvádore.

„Požadovanie pasu migráciu nezastaví. Toto nie je migrácia ľudí, ktorí opúšťajú svoju krajinu len preto, že by chceli. Oni ju opúšťajú, pretože musia,“ dodal Kruger.

Z krízou zmietanej Venezuely ušlo už podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) do konca júna 2,3 milióna ľudí. Smerovali predovšetkým do Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Brazílie. Hovorca OSN Stéphane Dujarric v utorok pre novinárov povedal, že utečenci predstavujú už asi sedem percent z 32,8-miliónovej populácie krajiny.

Ako hlavný dôvod pre svoj odchod uvádzajú nedostatok jedla. Podľa humanitárnych agentúr OSN až 1,3 milióna z tých, čo ušli, trpeli podvýživou. Na ropu bohatá Venezuela upadá čoraz hlbšie do ekonomickej a politickej krízy. Krajinu sužuje hyperinflácia a rozsiahly nedostatok potravín a liekov.