Peťa je lyžovanie, Peťa je víťazenie!

Fenomenálna Petra Vlhová si splnila svoj veľký sen. Po veľkom glóbuse získala aj zlatú medailu na olympiáde. Z pozície generálneho partnera jej vzdala hold aj stávková spoločnosť Niké. Jej značku Peťa je lyžovanie vyšperkovala zlatým prevedením.

Už druhú sezónu stojí Prvá slovenská stávková spoločnosť Niké na strane našej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej. O nadštandardnom spojení silnej značky a skvelej športovkyne svedčí fakt, že prvé kroky olympijskej víťazky po návrate z Pekingu smerovali do bratislavského sídla spoločnosti. Na diaľku ju pozdravil generálny riaditeľ Niké Doc. Ing. Otto Berger, CSc a osobne privítal výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Roman Berger.

Vľavo výkonný riaditeľ Niké Ing. Roman Berger s Petrou Vlhovou. Foto: Niké

„Je to pre nás česť a zároveň to znamená, že nielen my máme Peťu radi, ale aj ona nás. Vravela, že všetky povinnosti odložila, takmer s nikým sa nechce teraz stretnúť, lebo si potrebuje nielen fyzicky, ale aj psychicky oddýchnuť. Niké však nemohla obísť. Jej návšteva bola pre nás obrovské zadosťučinenie, sme jej vďační, že to spravila pre našu firmu,“ prezradil výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Roman Berger.

Niké si vzájomné partnerstvo s Petrou Vlhovou mimoriadne váži a pristupuje k nej úplne inak ako k iným partnerstvám. „My si Petru natoľko vážime, že sme jej pred touto sezónou vytvorili značku Peťa je lyžovanie. Petra si ju osvojila a osvojili si ju aj všetci fanúšikovia. Chceme, aby ,Peťa je lyžovanie´ ostalo. Lebo ona naozaj stelesňuje lyžovanie ako také.“ Po zlatom úspechu však Niké tento slogan posunula ešte ďalej. „Po obrovskej olympijskej radosti sme si povedali, že musíme Petre nejakým spôsobom vzdať hold. My sme jej chceli poďakovať inak, ako to robia ostatní, a tak sme zmenili jej logo na Peťa je víťazenie, spravili sme úplne nový vizuál, ktorý sa farebne stotožňuje so zlatou medailou.“ Zazrieť ste ho mohli v reklamných spotoch, na bilboardoch v uliciach slovenských miest, či v reklamnej kampani v médiách. Navyše, výkonný riaditeľ Niké odovzdal Petre krásnu zlatú prilbu, na ktorej sa pýši to, že Peťa je víťazenie.

Foto: Niké

Zlatá prilba od Niké

Petru v zlatej prilbe na pretekoch v závere sezóny samozrejme neuvidíte. Ako však prezradila, darček od Niké ju potešil: „Bola som prekvapená týmto darom. Potešil ma. Veľmi sa mi páči, bude mať svoje miesto v mojej vitríne.“ No nielen to, ako dokazujú aktuálne zábery zo švajčiarskeho strediska v Crans-Montane, je súčasťou jej tréningoch na vrchol aktuálneho ročníka.

Veríme, že aj v závere tejto sezóny nás Petra Vlhová poteší skvelými výsledkami. A že Peťa je lyžovanie nadviaže na úspechy z Pekingu a aj vo Svetovom pohári bude pokračovať Peťa je víťazenie!

