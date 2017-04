Peter Bič Project chcú ísť vlastnou cestou, prejaví sa to aj žánrovo

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská kapela Peter Bič Project chce ísť po odchode speváčky Dáše Kostovčík a klaviristu Matúša Pavlíka novou cestou. To sa podľa slov jej lídra Petra Biča prejavuje aj odklonom od ich pôvodnej tvorby.

“Dnes sme zrelší, múdrejší, starší a skúsenejší a chceme to pretaviť aj do muziky. Prejaví sa to aj žánrovo. Predtým sme kládli dôraz skôr na zábavu – užívame si život, všetko funguje, všetko je super – teraz, naopak, často spomínam slovo intimita. Hlavne nech je naša hudba blízka nám samým, nech je našou osobnou výpoveďou,“ povedal Bič v rozhovore pre agentúru SITA.

Ďalších deväť piesní

Po zverejnení skladby Where Did You Go má už šestica hudobníkov rozpracovaných ďalších deväť piesní. „Deväť máme skoro hotových a okrem nich máme ešte nejaké v šuflíku. Prichádza k nám kopec nápadov a invencie, len to chce čas. Osobne si už dávam od práce trochu odstup. Predtým sme robili veci tak, že sme sa proste stretli, za dva týždne sme naskúšali pesničky, za týždeň sme to nahrali a už sme len dolaďovali nejaké veci okolo produkcie. Teraz veľa kapiel a interpretov nahráva pesničky za horúca, nevidia, ako je fajn nechať si od tvorby trochu odstup. Skladba Where Did You Go vznikala napríklad päť alebo šesť mesiacov. Človek potrebuje sebareflexiu, potrebuje si k tomu s odstupom času sadnúť a povedať si ‘Urobil som to dobre? Neurobil som to dobre?’ Potom vás tá vec skrátka presvedčí alebo nie,“ uviedol sympatický Košičan.

Nový album

Pripravovaný album by mohol uzrieť svetlo sveta na jeseň. „Ak sa podarí, radi by sme ho vydali niekedy po lete. A mal by byť o nás, o tých osobných veciach, ktoré sme zažili a prežili. Peter Bič Project už sú na svete nejaký ten rok a myslím, že sa na slovenskej scéne celkom dobre udomácnili a zaslúžia si byť sami sebou a ísť svojou vlastnou cestou. Nedá sa kopírovať a byť úspešný. To je najväčšia chyba. Preto vždy hovorím, poďme svojou vlastnou cestou, je úplne jedno akou, ale musíme jej veriť. To je ďalší cieľ tejto kapely – nepodľahnúť rôznym trendom a vplyvom, ktoré človek už ani nie je schopný absorbovať a hlavne nájsť si v nich svoju vlastnú hlavu a cieľ. Túto predstavu mám a myslím, že aj kapela rozumie tomu, čo hovorím – ísť si za svojím cieľom, za muzikou, ktorá ide z nás. Je jedno, aká bude, možno bude komorná, ale budeme v nej šťastní a to je podstatné,“ uzavrel Bič.