Brankár Peter Budaj má vo vrecku nový kontrakt v NHL

TAMPA BAY 20. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Peter Budaj má vo vrecku nový kontrakt v zámorskej NHL. S vedením klubu Tampa Bay Lightning podpísal zmluvu na dva roky v celkovej hodnote 2,05 milióna dolárov. Referuje o tom kanadský odborník Bob McKenzie z TSN.

Tridsaťštyriročný banskobystrický rodák Peter Budaj má za sebou poriadne turbulentné obdobie plné vzostupov i pádov. Po pôsobení v Colorade a Montreale a následnej výmene do Winnipegu odchytal celú sezónu 2014/2015 vo farmárskej AHL. Prišiel trejd do LA Kings, kde sa pomaly, ale isto prepracoval späť do NHL, v ročníku 2016/2017 mu k tomu pomohla aj zdravotná indispozícia Jonathana Quicka.

Vo februári 2017 ho však vymenili do Tampy Bay. S Lightning teraz podpísal nový kontrakt, no klub si ho nechráni v súvislosti so stredajším rozširovacím draftom nováčika Vegas Golden Knights. Môže sa teda stať, že s novou zmluvou pôjde opäť na opačný koniec USA.