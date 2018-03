Peter Budaj sa zotavil zo zranenia, Tampa ho poslala na kondičný pobyt na farmu

SYRACUSE 6. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Peter Budaj sa zotavil zo zranenia a je pripravený vrátiť sa do súťažného kolotoča.

Nebude to však za Tampu Bay Lightning v NHL, ale za tím Syracuse Crunch v nižšej AHL, kam ho vedenie organizácie poslalo na kondičný pobyt.

Podľa oficiálneho webu Crunch to povedal asistent generálneho manažéra Lightning Julien BriseBois. Rodák z Banskej Bystrice môže na kondičnom pobyte na farme zotrvať do nedele, potom sa buď vráti do A-tímu alebo ho oficiálne pošlú do AHL.

Budaj sa naposledy predstavil v súťažnom zápase ešte 29. decembra proti Philadelphii Flyers (3:5) a odvtedy figuroval na listine indisponovaných hráčov. Tridsaťpäťročný skúsený gólman odchytal v tejto sezóne 7 stretnutí s úspešnosťou zákrokov 87,80 %.