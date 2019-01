Peter Cehlárik sa v NHL dlho neohrial, Boston ho poslal späť na farmu

BOSTON 20. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik mieri po troch odohraných stretnutiach v zámorskej NHL naspäť do nižšej AHL.

Dvadsaťtriročného krídelníka preradil účastník profiligy Boston Bruins do rezervného tímu v Providence. Cehlárik odohral na farme prvú polovicu sezóny, s 29 bodmi (10+19) v 37 stretnutiach je najproduktívnejším hráčom rezervného tímu Bostonu.

Slovenský útočník nazbieral v troch zápasoch aktuálneho ročníka NHL rovnaký počet bodov. V úvodnom dueli po povolaní do prvého tímu sa uviedol dvomi gólmi do siete Philadelphie, v nasledujúcom meraní síl si pripísal asistenciu. V doposiaľ poslednom profiligovom stretnutí proti New Yorku Rangers nebodoval.

Žilinský rodák odohral za Boston celkovo 20 stretnutí so ziskom 7 bodov (3+4). Jedenásť z nich absolvoval v ročníku 2016/2017, keď si do štatistík zapísal dve asistencie. V minulej sezóne pridal ďalších šesť duelov s bilanciou jeden gól a jedna prihrávka.

