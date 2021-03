Peter Chodelka z Affialu: Po príchode pandémie sme v obchode a marketingu spozorovali päť zmien

Niektoré e-shopy sa nevedeli prispôsobiť, iné pandémia motivovala a začali k objednávkam pribaľovať rúška a vzdelávať svojich zákazníkov o opatreniach. Mnohé firmy a značky prešli do online prostredia. Ako vyzeral koronarok v affiliate marketingu a ako sa so situáciou vysporiadali majitelia obchodov, prezradil Peter Chodelka zo spoločnosti Affial.

Začiatkom marca uplynul rok, odkedy bol oznámený prvý prípad nákazy koronavírusom na Slovensku. Odvtedy ľudí sprevádzali „blackouty“, lockdowny, skríningy a väčšina obchodov a služieb sa pre zhoršujúcu situáciu presunula z offline do online sveta.

V roku 2020 sa preto aj vplyvom pandémie začalo meniť nákupné správanie. Kým v minulosti si ľudia nevedeli predstaviť, že by si nábytok, kosačku alebo kachličky do kúpeľne kúpili cez internet, teraz sú v situácii, keď nemajú na výber.

Aj obchodníci sa museli prispôsobovať meniacim opatreniam a svoje produkty začali čoraz viac ponúkať zákazníkom cez internet. To sa, samozrejme, prejavilo aj na affiliate marketingu, ktorý na Slovensku využíva viacero veľkých e-shopov ako jeden z marketingových kanálov, keďže jeho hlavným princípom je platba za konverziu(predaj, registráciu, zakúpenie členstva).

Peter Chodelka, spoluzakladateľ spoločnosti Affial, ktorá sa špecializuje na affiliate marketing, spomína, že hneď ako sa prvýkrát uzatvorili hranice a nastal lockdown, ľudia zostali v šoku a prišlo k niekoľkodňovému prepadu. Ten sa ale veľmi rýchlo pominul a odvtedy segment affiliate marketingu rastie rýchlejšie, ako ktorýkoľvek iný rok.

„My sme ako affiliate sieť narástli o viac ako 100 percent, pričom celý affiliate trh približne o 10-15 percent v porovnaní s rokom 2019,“ uvádza Peter Chodelka, podľa ktorého aj keď sa e-shopy snažili znížiť svoje výdavky, keďže nevedeli, čo príde, affiliate marketing bol jedným zo spôsobov propagácie, ktoré neobmedzili.

Rovnaká situácia nastala aj v zahraničí, kde sa takmer žiadna značka nerozhodla pre vypnutie alebo pozastavenie affiliate kampane, skôr naopak, podľa portálu Entrepreneur ich začali e-shopy využívať v oveľa väčšej miere. Portál Uniqodo tvrdí, že sa dokonca investície do affiliate marketingu zvýšili v priemere o 10 percent.

Aké zmeny nastali po príchode pandémie?

V sieti Affial spozorovali päť pozoruhodných trendov. „Nastal zvýšený záujem od firiem, ktoré sa spoliehali na offline predaj a online mali iba ako doplnok. Sú to firmy, ktoré sa nikdy na online marketing nezameriavali, pretože predstavoval iba pár percent z ich obratu, ale po zatvorení prevádzok nemali na výber a museli prejsť do online prostredia,“ vysvetľuje Chodelka. Podľa údajov Heureka.sk od roku 2016 evidujeme najvyšší medziročný nárast v počte e-shopov na Slovensku. Pričom za predošlé roky sa priemer pohyboval okolo 6 percent, v roku 2020 bol medziročný nárast až 14 percent. V roku 2016 patrilo pod tento portál 9 300 e-shopov, o tri roky neskôr sa ich počet zvýšil na 12 600 a v roku 2020 zaznamenali nárast o takmer dvetisíc.

Druhým trendom bol väčší záujem o affiliate kampaň práve z dôvodu zníženia rozpočtu voči iným marketingovým kanálom, ako je napríklad PPC alebo nákup mediálneho priestoru. Toto bola veľmi špecifická situácia pre affiliate sieť, akým spôsobom rozdeľujú e-shopy podiel nákladov na marketing. „Affiliate je veľmi nákladovo efektívny reklamný kanál, pretože e-shop platí iba jasne dohodnutú províziu z objednávok, dokonca z ceny bez DPH a bez poštovného. Táto provízia je vždy nastavená tak, aby bola zaujímavá pre e-shopy, ale aj pre publisherov, čiže affiliate partnerov,“ tvrdí spoluzakladateľ Affialu a dodáva, že pri publisheroch predovšetkým porovnávajú výšku provízie kampane s konkurenciou.

Vďaka veľkému záujmu o produkty, ako sú rúška, respirátory alebo hygienické prostriedky, nastala v niektorých e-shopoch mimoriadna situácia, na ktorú neboli pripravení, pretože nemali na sklade dostatočné množstvo tovaru. Od zákazníkov zaznamenali viac objednávok, ako vôbec dokázali predať, dokonca ich ani nestíhali posielať. Z toho dôvodu nezapájali ďalší marketingový kanál, ktorý by im objednávky ešte zvýšil.

Po náraste počtu nových e-shopov začali zákazníci klásť väčší dôraz na známosť značky a dôveryhodnosť, ktorá je kľúčová aj pri vstupe do affiliate siete. „Každý e-shop prejde prísnym hodnotením. Pozeráme si údaje z verejne dostupných zdrojov, akými sú Finstat, sledujeme aj hodnotenia zákazníkov na sociálnych sieťach alebo Heureka.sk. Tiež spracúvame údaje z dotazníka, ktorý posielame e-shopom pred spoluprácou. Následne s každým podpisujeme zmluvu, ktorá presne definuje podmienky spolupráce,“ vysvetľuje Chodelka.

„Posledný trend sa týkal našich publisherov, ktorí kampane propagujú a pomocou affiliate marketingu monetizujú svoje projekty. Tam vidíme zvýšený záujem medzi mladými, ktorí si chcú privyrobiť, ale aj medzi influencermi alebo veľkými médiami, ktoré pomocou affiliate zárobkov diverzifikujú zdroje príjmov. Takže aj veľké magazíny alebo portály si začínajú uvedomovať zmysel affiliate marketingu, keďže prišli aj o časť príjmov z predaja reklamného priestoru,“ hovorí spoluzakladateľ sieti Affial.

Affiliate trh opäť narastie

Aj v roku 2021 spoluzakladateľ Affialu predpokladá, že sa affiliate trh zväčší o desiatky percent, pretože výrazne kopíruje vývoj online prostredia. Taktiež sa budú firmy naďalej zameriavať predovšetkým na predaj cez internet. „Zatiaľ to tak nevyzerá, že by sa v krátkej dobe skončil lockdown a začali sa otvárať obchody. Hoci záujem o affiliate marketing medzi e-shopmi stále rastie, už by sme si priali, aby sa rozbehol aj offline affiliate marketing a opäť sa všetko pootváralo,“ tvrdí Chodelka.

O spoločnosti Affial

Affiliate sieť Affial.com spája e-shopy so skúsenými publishermi a blogermi, ktorí za províziu z predaja zabezpečujú zvýšenie povedomia o značke a nárast ziskov.

