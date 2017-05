Peter Hámor si nasadil na Dhaulágirí Korunu Himalájí

POPRAD 15. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí horolezci Peter Hámor a Michal Sabovčík v pondelok vystúpili na osemtisícovku Dhaulágirí (8161 m) v nepálskych Himalájach, na sociálnej sieti o tom informoval samotný Sabovčík. Hámorovej manželke Márii sa s manželom spojiť zatiaľ nepodarilo, úspech tak nevedela potvrdiť.

Uzatvoril takzvanú Korunu Himalájí

Päťdesiatdvaročný Hámor však podľa všetkého výstupom uzatvoril takzvanú Korunu Himalájí, teda zoznam všetkých štrnástich himalájskych osemtisícoviek. Pre Sabovčíka išlo o zdolanie prvej osemtisícovky. Hámor plánoval na Dhaulágirí vyliezť aj v roku 2009, výstup sa však nakoniec nepodaril, jeho spolulezec počas neho tragicky zahynul.

Ešte v nedeľu 14. mája sa obaja horolezci dostali do výšky 7250 metrov, kde prespali, expedícia o tom informovala na sociálnej sieti. V tom čase horolezcov od vrcholu delilo vyše 900 výškových metrov. Ráno vo výstupe pokračovali. Oboch horolezcov ešte podľa Sabovčíka čaká zostup do tábora C3.

Podľa informácií z nedele sa mal do základného tábora vrátiť Michal Gabriž, pre problémy s chrbtom sa tam ostal liečiť štvrtý člen expedície Tomáš Petrík.

Projekt odštartoval v marci

Hámorov projekt s názvom Himalayadventure XXVII odštartoval 10. marca odletom z Bratislavy do Káthmandu v Nepále. Do základného tábora vo výške 4500 metrov sa slovenskí horolezci presunuli 13. apríla, výstup im v predchádzajúcich dňoch komplikovalo sneženie, v tábore C2 dokonca prišli o jeden stan. Ešte pred niekoľkými týždňami horolezci absolvovali aklimatizačné výstupy v himalájskom údolí Solo Khumbu a v oblasti Mount Everestu. Projekt by mal trvať do 2. júna tohto roka, keď by sa mali horolezci vrátiť späť na Slovensko.

Svoju prvú osemtisícovku zdolal Popradčan Peter Hámor v roku 1998, keď vystúpil na vrchol Mount Everest (8848 m), odvtedy stál na osemtisícovkách ešte trinásťkrát, absolvoval napríklad expedíciu na Annapurnu (8091 m) v Nepále či Nanga Parbat (8125 m) v Pakistane. Naposledy vystúpil vlani na Manaslu (8163).

Na horu Dhaulágirí vystúpili prvýkrát členovia švajčiarsko-rakúskej výpravy v roku 1960, neskôr, v roku 1988, aj slovenský horolezec Zoltán Demján spolu s dvoma Kazachmi.