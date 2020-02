Peter Juhás zverejnil prvý videoklip, v novinke Ty ani nevies sa objavuje skutočný vlk

Talentovaný spevák a hudobník Peter Juhás začínal od piky. Precestoval polku sveta, ako pouličný spevák spríjemňoval svojím umením chvíle návštevníkom turistických miest nielen v Európe, ale aj v Ázii.

Už od útleho veku vedel, že sa chce živiť svojou vášňou – hudbou. Nechýbala mu odvaha i keď začiatky boli drsné, svoj sen si za ťažkých podmienok plnil. Po rokoch sa mu život obrátil o stoosemdesiat stupňov a z námestí, na ktorých hrával, si to namieril do nahrávacieho štúdia.

Míľnikom v jeho živote sa stalo stretnutie s jednou z najúspešnejších slovenských speváčok, ktorá mu za pomoci svojich muzikantov ukázala smer. Práve drahocenné rady a skúsenosti Jany Kirschner a jej kapely mladému spevákovi pomohli začať brať veci vážne. Za ich podpory sa zrodil debut Ty ani nevieš, ktorým Peter, prostredníctvom videoklipu, predstavuje kúsok svojho sveta. Prvý singel je zároveň ochutnávkou pripravovaného albumu. „Už dlho som nestretla tak autentického, otvoreného muzikanta. Má v sebe oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá a myslím, že ak bude na sebe pracovať, môže dokázať naozaj veľa. Je to v jeho rukách, ja som sa mu snažila otvoriť cestu k muzikantom, ktorí by s ním tú cestu mohli zdieľať a zachytiť jeho cítenie a sound, jeho hlas a hlavne charakter, ktorý je bezpochyby, ako hovoria Angličania “bigger than life”. Verím, že pieseň Ty ani nevieš je pre Petra iba začiatkom a ešte nás všetkých prekvapí,“ vyjadrila sa Jana Kirschner na adresu mladého muzikanta.

Z názvu vznikla skladba

Nápad na pieseň Ty ani nevieš vznikol veľmi neobvykle. Prvotne skrsla myšlienka, s ktorou korešponduje celá pieseň, a to uvedomenie koľko vecí o nás tí druhí ľudia vlastne ani nevedia.

Jedno ráno tak Peter Juhás na modrý zdrap papiera napísal názov tešte neexistujúcej pesničky. „Po titulku som napísal prvú slohu, k nej som si brnkol nejaké akordy a postupne to chytalo svoj tvar a vystihovalo, čo by som ňou rád povedal,“ priblížil spevák zrod novinky, ktorá na svoj debut v šuplíku čakala celé dva roky!

https://www.youtube.com/watch?v=pVcLK3lMdrw

Pesnička, ktorá sa dočkala i videoklipu, prešla niekoľkými premenami a za finálnou verziou producentsky stoja spomínaná Jana Kirschner a jej gitarista Tomáš Fuchs , s ktorým už roky spolupracuje a okrem live koncertov sa podieľal aj na projektoch Moruša a Takmer Sólo.

„Pre mňa je až neuveriteľná podpora, ktorá prišla od Janky po súťaži The Voice, kde sme sa spoznali. Dôvera vo mňa, od tak dobrej duše akou je Janka, je veľkou motiváciou. Jedného dňa ma pozvala do štúdia, kde so svojou kapelou nahrávala nejaké vlastné veci,“ vysvetľuje Juhás ako sa táto spolupráca celá udiala.

Spolu s Jankou vyšperkovali text

Peter následne spoznal Janiných dvorných muzikantov Tomiho Fuchsa, Pištu Lengyela, Martina Nováka a Rasťa Uhríka. V štúdiu sa s gitarkou v ruke zmocnil mikrofónu a spustil.

„Janka sa vtedy posadila vedľa mňa, dala si slúchadlá a povedala nech to zahrám tak, ako to hrám. V momente, ako sme začali hrať, mnou prešli zimomriavky, lebo všetci chalani začali hrať túto skladbu, ako keby ju napísali so mnou,“ opisuje spevák nezabudnuteľné zážitky.

Finálna verzia vznikla úpravami pôvodného znenia piesne v ten istý deň, ako Peter spoznal umelecky spriaznené duše. Spolu s Jankou vyšperkovali text a skladba bola zrelá, aby sa dočkala aj vizuálnej podoby.

Hviezdou klipu sa stal aj vlk

Videoklip k novinke sa nakrúcal v Demänovskej doline, ktorá dokonale odzrkadľuje pokoj, ktorým príroda sama o sebe iste je. Krásy slovenského kraja, ale aj podstatu piesne na kameru zachytil Viktor Cicko.

„Do hôr sme so sebou zobrali gitaru a snažili sa vystihnúť tú krásu prírody. Točili sme na chatke, kde som aj nasekal drevo, sekeru taktiež, no a spoločne s chalanmi z Redpoint.sk sme natočili zábery, ktoré sa vďaka Viktorovi podarili ukuchtiť do presne toho, v čo som dúfal. V klipe si zahral aj vĺčik „Junior“, ktorý je miestnym borcom, „ prezradil vlastnou vravou Peter Juhás vznik videoklipu.

Pilotný singel k pripravovanému debutovému albumu, o ktorom mladý muzikant sníva už niekoľko rokov, sa snáď čoskoro dočká “súrodencov“. Peter aktuálne zarezáva v štúdiu ostošesť a nahráva vlastné autorské piesne, ku ktorým si sám píše i texty. „Teším sa na všetko, čo má čaká a som za to vďačný. Myslím, že to bude riadna jazda po ceste za šťastím,“ dodal na záver.