Peter Maslo končí po 13 rokoch v Ružomberku, za MFK odohral 301 zápasov a strelil osem gólov

POPRAD 9. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Peter Maslo opúšťa po 13 rokoch Ružomberok a v novej sezóne bude hájiť farby druholigového Popradu. Informoval o tom v pondelňajšom vydaní denník Šport.

„Ruža“ mu neponúkla predĺženie zmluvy

Tridsaťjedenročný obranca odohral v najvyššej súťaži za Ružomberok 301 zápasov a strelil 8 gólov. Vedenie tímu spod Čebraťa mu však po uplynulej sezóne neponúklo predĺženie zmluvy.

„Predpokladal som, že to ešte potiahneme. Oznámili mi, že so mnou nepočítajú. Podali sme si ruky a naše cesty sa rozišli,“ povedal defenzívny hráč, ktorý s futbalom začínal v Tvrdošíne a z Dlhej nad Oravou zamieril do Ružomberka.

„Život ide ďalej, futbal sa nehrá iba pod Čebraťom. Na trinásť rokov sa zabudnúť nedá. Majiteľovi klubu Milanovi Filovi ďakujem, že som sa dostal do ligy. Vždy sme tvorili výbornú partiu a rozhodne bude na čo spomínať.“

Podpísal ročný kontrakt s FK Poprad

Rodák z Trstenej okúsil zápasy predkôl Ligy majstrov i Európskej ligy, v sezóne 2014/2015 si odskočil do poľskej Nieciecze a pomohol jej k premiérovému postupu do Ekstraklasy.

„Bolo veľa kvalitných hráčov, proti ktorým som nastúpil. Za všetkých spomeniem trojicu Nemanja Matič, Wayne Rooney a Samuel Kalu,“ zaspomínal si Peter Maslo a dodal: „Na trénerov sa nesťažujem, u každého som cítil dôveru. Veľa mi dal Ján Haspra ml., ale aj Bílek s asistentom Frťalom.“

Keď sa rozšírilo, že v Ružomberku končí, kontaktoval ho Stanislav Šesták. Vábenie bývalého reprezentanta bolo nakoniec úspešné. „Cítim sa na najvyššiu súťaž, ale tento impulz rozhodol. S funkcionármi som rýchlo našiel spoločnú reč. Podpísal som ročný kontrakt s následnou opciou. Popradskú partiu poznám, som v známom prostredí,“ skonštatoval na záver Peter Maslo.