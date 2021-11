Peter Mikula skončil vo funkcii trénera HK Poprad, doplatil na sériu šiestich prehier

Séria šiestich prehier pripravila Petra Mikulu o pozíciu trénera extraligového hokejového klubu HK Poprad. Vedenie „kazmzíkov“ odvolalo 66-ročného kouča po piatkovej domácej prehre s Prešovom (3:5).

Popradčania v najvyššej domácej hokejovej súťaži zatiaľ naposledy triumfovali ešte 10. októbra doma proti Košiciam (4:3 po predĺžení), v ďalších šiestich dueloch získali len dva body. V tabuľke súťaže úradujúci vicemajster klesol až na 9. pozíciu.

Dva roky na lavičke Popradu

„Ďakujem Popradu za dôveru a šancu, ktorú mi ponúkol a do ďalších časov im prajem, aby nastala pozitívnejšia doba, ako bola teraz. Snažil som sa odviesť čo najlepšiu robotu, osud to zariadil tak, ako to zariadil,“ povedal Peter Mikula pre oficiálny web HK Poprad.

Peter Mikula viedol Popradčanov dva roky, na lavičku klubu spod Tatier prišiel v závere októbra 2019.

Kamzíkov dotiahol do finále

V minulej sezóne dotiahol „kamzíkov“ do finále play-off, v ktorom jeho zverenci nestačili na Zvolen. V Poprade odkoučoval spolu 108 extraligových zápasov.

Meno Mikulovho nástupcu zatiaľ nie je známe. „O novom zložení realizačného tímu sa rozhodne v najbližších dňoch. Klub bude hokejovú verejnosť informovať a prinesie aj stanovisko vedenia HK Poprad,“ referuje oficiálny web klubu.