Peter Oremus končí na lavičke Dukly Trenčín, novú funkciu by mal získať aj Radivojevič

TRENČÍN 1. apríla (WebNoviny.sk) – Peter Oremus v nasledujúcej sezóne nebude pôsobiť na pozícii hlavného trénera hokejistov Dukly Trenčín, súčasný kontrakt mu vyprší 30. apríla.

Tím doviedol do finále Tipsport ligy

Štyridsaťosemročný kouč pôsobil na lavičke „vojakov“ v sezónach 2017/18 a 2018/19 a vlani tím doviedol do finále slovenskej najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy (3:4 na zápasy s Banskou Bystricou). V práve vrcholiacej sezóne Trenčín vo štvrťfinále play-off nestačil na Nitru (2:4 na zápasy).

Podľa informácií portálu mytrencin.sme.sk dostal ponuku stať sa hlavným koučom Ján Pardavý. Jeho asistentom by mal byť Peter Frühauf, ktorý len pred pár dňami ukončil hráčsku kariéru. Pozícii športového manažéra by sa mal naplno venovať bývalý kapitán Dukly Branko Radivojevič. Zároveň by nemal chýbať ani na lavičke prvého tímu.

Pôsobil aj v reprezentácii

„Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli nepredĺžiť spoluprácu s Petrom Oremusom. Pánovi trénerovi úprimne ďakujeme za všetko, čo pre náš klub urobil. Bol pre nás prínosom po trénerskej aj ľudskej stránke. Prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej kariére,“ uvádza sa v stanovisku Dukly na oficiálnom klubovom webe.

Oremus v minulosti trénoval na Slovensku aj Skalicu, Košice a Nitru, v Česku pôsobil ako kouč Karlových Varov a Vítkovíc. Viackrát sa objavil aj v pozícii asistenta trénera pri slovenskom národnom tíme.