Peter Pekarík sa po zranení vracia do reprezentácie, poctivo makal a je pripravený na zápas

SENEC 9. októbra (WebNovinys.k) – Pre problémy s ľavým kolenom chýbal slovenský futbalový reprezentant a hráč Herthy Berlín Peter Pekarík na trávnikoch v zápasoch viac ako dva mesiace.

Skúsený 31-ročný pravý obranca však nechýba v nominácii trénera A-tímu SR Jána Kozáka na blížiaci sa duel proti Česku (13. 10. o 15.00 h v Trnave) v 1. skupine B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 a následný medzištátny prípravný zápas vo Švédsku (16. 10. o 20.45 h v Štokholme).

Návrat na ihrisko nie je jednoduchý

„Som prípravený. Cítim sa naozaj dobre. Odohral som v drese Herthy jeden zápas za našu juniorku. Teraz mám prakticky ešte necelý týždeň do stretnutia s Českom, som fit. S kolenom som ešte nikdy nemal problémy, najdlhšiu prestávku som mal, keď som mal vykĺbené rameno, operované, vtedy to bolo ešte dlhšie ako teraz,“ povedal zástupcom médií na pondelňajšom popoludňajšom zraze reprezentácie SR v Senci Pekarík a pokračoval: „Samozrejme, že návrat na ihrisko po zranení nie je jednoduchý. Tri týždne som však poctivo makal s kondičným trénerom a posledné dva týždne aj s mužstvom. Aj v osobných súbojoch všetko vydržalo stopercentne. Prajem si, aby tak bolo aj naďalej. Hlava je nastavená na zápas.“

Slovensko aj Česko neuspelo v úvodnom septembrovom vystúpení v Lige národov, žilinský rodák pre zranenie nehral. „Podľahli sme v Ľvove domácej Ukrajine, aj Česko prehralo s Ukrajinou,“ poznamenal Pekarík, ktorý pred duelom proti tradičnému rivalovi poznamenal: „Náš tím je dlhšie pokope, z čoho by sme mohli ťažiť. Naozaj, tí hráči v našej nominácii sú skúsení, už niekoľko rokov hráme spolu v takomto zložení. Toto by mohla byť jedna z našich výhod.“

Štart do sezóny Herthe vyšiel famózne

Peter Pekarík nastúpil proti Česku už pred desiatimi rokmi, v pamätnom dueli 1. apríla 2009 v rámci kvalifikácie MS 2010 si vtedajší zverenci trénera Vladimíra Weissa st. poradili s domácim tímom 2:1. „Na ten zápas na Letnej si spomínam veľmi rád. Pretože predtým sme odohrali prípravný duel v Anglicku, v ktorom sme podľahli 0:4. Každý potom hovoril, že nejakú podobnú nádielku môžeme vyfasovať aj v Prahe. Nestalo sa tak. Dôležitý duel sme vtedy zvládli,“ uviedol Pekarík pre agentúru SITA a doplnil: „Pamätám si na atmosféru v hľadisku, na štadión do Prahy prišlo veľa Slovákov, utvorili nám prakticky domáce prostredie. Z tohto pohľadu to bol super zápas, na ktorý veľmi rád spomínam.“

Na klubovej úrovni sa Herthe Berlín, zatiaľ bez Pekaríkovej zápasovej asistencie, darí v ligovej súťaži. Jeho krajan a spoluhráč Ondrej Duda strelil päť gólov a patrí k oporám berlínskeho tímu. V klube vládne s doterajším účinkovaním spokojnosť. „Predsezónne ciele, stanovené vedením Herthy, bolo skončiť do 9. miesta. O účasti v pohárovej Európe sa vôbec nehovorilo. Štart nám vyšiel famózne, po 7. kole bundesligy sme na piatom mieste, za druhým v klasifikácii iba horším skóre. Na lídra z Dortmundu máme odstup iba tri body,“ poznamenal Pekarík a dodal: „Pred sezónou prišlo do tímu viacero hráčov, aj mladých. Momentálne máme druhé najmladšie mužstvo v bundeslige. Očakávania, s ktorými sme išli do ligy, neboli veľké. Súťaž je veľmi náročná, my sme však mali asi najlepší štart do bundesligy v histórii klubu. U nás je spokojnosť, mix mladých a skúsených hráčov prináša svoje ovocie. Zápasy s relatívne ťažkými súpermi už máme za sebou, čaká nás ešte Dortmund či Lipsko. Je celkom reálne, že sa udržíme aj naďalej v popredí tabuľky. Jeseň môže byť z našej strany veľmi pekná.“