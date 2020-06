Peter Pellegrini oznámil, že odchádza zo strany Smer-SD (video)

aktualizované 10. júna 12:12

Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii oznámil, že sa vzdal funkcie podpredsedu strany Smer-SD. Svoje rozhodnutie označil za jedno z najťažších v doterajšej politickej kariére.

V najbližších dňoch podnikne kroky na svoj definitívny odchod zo strany. Ako povedal, nevie si už totiž predstaviť vedenie strany v tandeme s jej doterajším predsedom Robertom Ficom.

Nevylúčil založenie novej strany

Pellegrini nevylúčil založenie novej politickej strany, ktorá bude založená na hodnotách sociálnej demokracie. Na septembrovej schôdzi parlamentu by sa podľa neho malo vyriešiť aj jeho prípadné zotrvanie vo funkcii podpredsedu pléna.

„Vždy sa budem hlásiť ku Smeru-SD, pretože patrí k jednej z najúspešnejších politických strán na Slovensku. V strane máme byť na čo hrdí pri tom, čo sme za tie roky dokázali, no uznávam aj chyby, ktorých sme sa dopustili. To malo za následok to, že strana Smer-SD začala strácať svoj lesk,“ uviedol Pellegrini.

Týždne a mesiace po voľbách podľa jeho slov ukázali, že sľub, ktorí voličom dali v podobe zodpovednej zmeny, akoby nechceli dokonať a vo vzduchu zostalo akési „politické ticho“. Priblížil, že sa pokúsil v rôznych formách vyvolať v strane diskusiu, aby sa začali o veciach rozprávať, no neúspešne.

Rozhodnutie oznámil listom aj Ficovi

Hra na ticho nemôže byť podľa bývalého premiéra programom pre politickú stranu a on s takouto politikou nechce spájať svoju politickú budúcnosť. Fica bude aj naďalej považovať za úspešného politika a vždy si bude vážiť to, čo dosiahol. Cíti však, že každým dňom sa od seba mentálne vzďaľovali a ich videnie budúcnosti sa diametrálne odlišovalo.

„Volebný výsledok, na základe ktorého sme vo februárových parlamentných voľbách získali vyše 18 percent, bol našou poslednou šancou zo strany voličov, a to s jasným odkazom, že sa niečo musí zmeniť. K tej zmene však akosi nedochádzalo, preto som dospel k tomuto rozhodnutiu,“ ozrejmil expremiér.

Svoje rozhodnutie oznámil aj listom predsedovi strany Robertovi Ficovi. „Nech nerozhodnú mocenské boje či vnútrostranícke hádky, kto má byť alternatívou voči premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ale nech o tom rozhodnú ľudia vo voľbách,“ zdôvodnil Pellegrini.

Viacerí poprední členovia Smeru-SD v stredu agentúre SITA potvrdili informáciu, že Fico mal ponúknuť Pellegrinimu post predsedu Smeru-SD. Pellegrini však na tlačovej konferencii zdôraznil, že žiadnu oficiálnu ponuku od Fica nedostal.

Zároveň poznamenal, že ak založí nový politický subjekt, tak je jeho povinnosťou vzdať sa aj členstva v Smere-SD. Ku konkrétnym menám, ktoré by s ním odišli zo Smeru a založili novú politickú stranu, sa vyjadriť nechcel. „V dohľadnej dobe sa spoločne s kolegami postavíme pred novinárov a predstavíme svoje ďalšie kroky,“ uviedol Pellegrini.

Za jeho najbližších spolupracovníkov v strane sa považujú podpredsedovia Smeru-SD Richard Raši a Peter Žiga, bývalá ministerka vnútra Denisa Saková, exministerka kultúry Ľubica Laššáková či poslanci NR SR Matúš Šutaj Eštok a Peter Kmec.