Peter Sagan bojuje o štvrtý titul majstra sveta, môže prepísať históriu

Cyklisti v anglickom Yorkshire bojujú o titul majstra sveta. Pôjdu iba 261 km namiesto pôvodných 284,5 km.

Atraktívne preteky mužskej kategórie elite na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike skrátili o 23,5 km z dôvodu prevencie pred vyčíňaním počasia.

Obídu najsevernejšiu slučku trasy

Kratšia bude úvodná nájazdová časť na okruhy v cieľovom meste Harrogate. Ich počet sa paradoxne zvýšil zo sedem na deväť. Organizátori posunuli aj začiatok pretekov o 20 minút na deviatu hodinu britského letného času (na Slovensku o hodinu viac).

Predpoveď počasia pre Severný Yorkshire upozorňovala na hustý dážď a silný vietor, čiže veľmi zlé poveternostné podmienky. Preto sa riadiaci orgán svetovej cyklistiky rozhodol zakročiť.

„Pelotón po novom obíde najsevernejšiu slučku trasy a vystrihne z pôvodnej trasy stúpania Buttertubs a Grinton Moor v Yorkshire Dales. Revidovaná trasa bude smerovať viac na východ od tej pôvodnej. Začne sa v Leedsi, ale pokračuje sa cez Swinithwaite, West Witton a Wensley. Potom sa cyklisti vydajú už po pôvodnej trase od Leyburnu a pokračovať budú juhovýchodne cez Ripon do Harrogate. Tam absolvujú záverečných 9 okruhov po 14 km,“ informovala Medzinárodná cyklistická únia, novinky priniesol aj portál Cyclingnews.

Dôraz na bezpečnosť

Za skráteným a čiastočnou zmenou trasy hlavných pretekov MS je dôraz na bezpečnosť cyklistov aj fanúšikov.

„Toto rozhodnutie sme prijali po rozsiahlych konzultáciách s UCI, našimi partnermi, ale aj environmentálnou agentúrou a miestnymi horskými záchrannými tímami. Bezpečnosť divákov a jazdcov považujeme za prvoradú a chceme, aby si všetci užívali preteky, nie aby sa cítili niečím ohrození,“ uvádza sa v správe UCI.

Slovensko reprezentuje na nedeľňajšom poslednom vrchole sezóny v Anglicku štvorica pretekárov na čele s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom. Ten patrí do užšej skupiny favoritov, ale o svojich cieľoch pred pretekmi veľmi polemizovať nechcel. A už vôbec nie nad tým, že v prípade víťazstva by sa stal prvým cyklistom histórie so štyrmi titulmi majstra sveta. „Bolo by to niečo špeciálne, ale nerozmýšľam o tom. Tlak necítim, sebavedomie mám, ale viete, ako to chodí. Stať sa môže všeličo,“ uviedol Sagan pre Cyclingnews.