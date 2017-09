Peter Sagan bude druhýkrát obhajovať titul majstra sveta, prezradil kľúč k úspechu

BERGEN 21. septembra (WebNoviny.sk) – Na Petra Sagana čaká o tri dni v nórskom Bergene druhá obhajoba titulu majstra sveta v cyklistických pretekoch s hromadným štartom. Tú pred rokom v katarskej Dauhe zvládol s bravúrou, teraz sa pokúsi ako prvý cyklista v histórii o tretie víťazstvo v troch po sebe idúcich sezónach.

„Kľúč k úspechu je nemyslieť na minulosť a veci, ktoré sa stali pred rokom či dvoma. Nemá význam sa nimi zaťažovať, treba sa pozerať dopredu. Dlhé roky som sníval o dúhovom drese majstra sveta a zrazu som sa ním stal hneď dvakrát,“ povedal Peter Sagan v rozhovore pre denník Šport.

Pre virózu vynechal nedeľňajšiu tímovú časovku

Vzápätí potvrdil aj známu skutočnosť, že vyrovnávať sa s tlakom nemieni, lebo to prakticky vôbec nerieši. „Nemyslím na to, že musím za každú cenu uspieť. Keď sa postavím na štart, budem odhodlaný dať do toho všetko a užiť si atmosféru, ktorú utvoria nórski fanúšikovia. Už sa na to teším,“ uistil Peter Sagan.

Sagan pre virózu vynechal nedeľňajšiu tímovú časovku na MS, v ktorej Bora. Hansgrohe v konkurencii najlepších svetových družstiev z WorldTour bez neho skončila na desiatom mieste. Namiesto toho zvolil po návrate z kanadských klasík pokojnú prípravu vo svojom druhom domove Monte Carle.

Nepodcení ani jedného súpera

Sagan pre Šport zdôraznil, že v nedeľňajších pretekoch na 267,5 km, ktorého súčasťou bude 19,1 km dlhý okruh s dvoma kratšími stúpaniami, nepodcení ani jedného súpera.

„Bola by chyba si myslieť, že budem mať len niekoľko vážnych konkurentov. Kto by nechcel byť majster sveta? V nedeľu budú všetci stopercentne pripravení. Budem mať minimálne sto vážnych súperov. Nedovolím si podceniť žiadneho,“ skonštatoval 27-ročný držiteľ stovky víťazstiev v pretekoch cyklistických profíkov na ceste.

K trati v Bergene či taktike v pretekoch, ktoré budú pre množstvo cyklistov vrcholom sezóny, Peter Sagan pre Šport poznamenal: „Vôbec nie je dôležité, či je rovnaká alebo úplne iná ako bola tá v Dauhe či Richmonde. V každých jednodňových pretekoch tvoríte svoju vlastnú stratégiu až počas jazdy. Moja taktika sa bude odvíjať od počasia, formy mojej aj súperov a tiež nepredvídateľných udalostí v pelotóne. Verím, že sa mi vyhnú nepríjemné incidenty. Chcem jazdiť naplno, najlepšie ako viem.“