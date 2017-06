Peter Sagan bude lídrom Bora-Hansgrohe na Okolo Švajčiarska, tieto preteky miluje

ŽENEVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Peter Sagan bude lídrom tímu Bora-Hansgrohe na cyklistických pretekoch Okolo Švajčiarska (10.- 16. 6.). Prestížne podujatie zaradené do kalendára World Tour bude aj pre dvojnásobného majstra sveta tradičnou prípravou na Tour de France, pravidelne sa na ňom zúčastňuje od roku 2010.

“Milujem tieto preteky, ak mám vybrať zo spomienok to najkrajšie, tak potom ročník 2012. Nielen preto, že som vtedy vyhral štyri etapy, celkovo to bol pre mňa skvelý jazdecký týždeň,” uviedol Peter Sagan v rozhovore na webe tourdesuisse.ch.

Sagan vyhral vo Švajčiarsku 13 etáp

Sagan počas siedmich rokov vyhral 13 etáp na Okolo Švajčiarska, čo je historický rekordný zápis. O dva etapové triumfy menej vybojovali domáce legendy Ferdinand Kübler, Hugo Koblet a Fabian Cancellara.

“Je to pre mňa privilégium aj česť. Všetky tie víťazstvá boli vzrušujúce. Najviac si však spomínam na vlaňajšiu etapu z Grosswangenu do Rheinfeldenu. Bola to dlhá a náročná etapa v náročných poveternostných podmienkach. Dvanásť kilometrov pred cieľom si dvojica Albasini – Dillier vypracovala polminútový náskok pred ostatnými a vtedy som si vravel, že to vezmem do svojich rúk. Dobehol som ich v rýchlom zjazde zo Schönebergu a do posledných 10 km som dal všetko. Napriek únave z ťažkého dňa som vyhral šprint našej trojice o tri sekundy pred hlavným poľom. Bonusové sekundy ma posunuli na čelo celkovej klasifikácie a obliekol som sa do trička lídra pretekov,” zaspomínal si Sagan na pekné chvíle spred roka, keď bol ešte v drese tímu Tinkoff.

Aktuálne mu v tíme Bora-Hansgrohe budú kryť chrbát aj dvaja Slováci – starší brat Juraj a Michael Kolář, plus Čech Jan Bárta, Rakúšan Patrick Konrad, Poliak Maciej Bodnar, Austrálčan Jay McCarthy a Nemec Marcus Burghardt.

Atraktívny profil

Preteky Okolo Švajčiarska ponúknu tradične atraktívny profil s etapovými koncovkami pre šprintérov, ale aj typickými horskými prejazdmi, kde budú v tomto roku hrať prím štvrtá, šiesta a siedma etapa s cieľovými stúpaniami na Villars-sur-Ollon, La Punt a tiež do rakúskeho lyžiarskeho strediska Sölden.

Tam sa bude šplhať až do výšky 2780 m. Sagan bude mať šancu najmä v troch etapách so zvlneným profilom a tiež v úvodnom prológu v Chame, ktorý meria len 6 km. Preteky vyvrcholia v nedeľu 18. júna individuálnou časovkou v Schaffhausene (28,6 km).

“Neexistuje všeobecný patent či recept na to, ako prejsť kopce. Vždy to záleží na forme a na tom, ako pracujú nohy. Bez sily v nohách je každý kopec mučením. Ak tam forma a sila sú, býva to o čosi jednoduchšie, ale nikdy nie ľahké,” skonštatoval Peter Sagan.

Triumf na pretekoch Okolo Švajčiarska z minulého roka obhajuje Kolumbijčan Miguel Ángel López, ktorý by mal byť opäť lídrom Astany.

Na 81. ročníku Okolo Švajčiarska nebude chýbať ani šampión spred dvoch rokov, Slovinec Šimon Špilak (Kaťuša-Alpecin), trojnásobný víťaz, Portugalčan Rui Costa (UAE Team Emirates), hrdina nedávneho Giro d´Italia, Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb) či kráľ cyklistickej jari, Belgičan Greg van Avermaet (BMC-Racing).

Okolo Švajčiarska 2017

sobota 10. júna: prológ (Cham – Cham, 6 km)

nedeľa 11. júna: 2. etapa (Cham – Cham, 172,7 km)

pondelok 12. júna: 3. etapa: (Menziken – Bern, 159,3 km)

utorok 13. júna: 4. etapa: (Bern – Villars-sur-Ollon, 143,2 km)

streda 14. júna: 5. etapa: (Bex – Cevio, 222 km)

štvrtok 15. júna: 6. etapa: (Locarno – La Punt, 166,7 km)

piatok 16. júna: 7. etapa: (Zernez – Sölden, 166,3 km)

sobota 17. júna: 8. etapa: (Schaffhausen – Schaffhausen, 100 km)

nedeľa 18. júna: 9. etapa – individuálna časovka (Schaffhausen – Schaffhausen, 28,6 km)