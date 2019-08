Peter Sagan bude mať v tíme posilu, Bora-Hansgrohe angažovala juniorského majstra sveta

Cyklistický tím Bora-Hansgrohe angažuje od budúceho roka do svojich radov talentovaného nemeckého pretekára Lennarda Kämnu. Príchádza z tímu Sunweb a zmluva znie na 2 roky.

Dvadsaťdvaročný Kämna je juniorský majster sveta v časovke z roku 2014 zo španielskej Ponferrady a strieborný medailista z pretekov s hromadným štartom do 23 rokov z MS 2017 v nórskom Bergene.

Orientácia na nemeckých cyklistov

Špecializovaný portál Cyclingnews píše, že Bora-Hansgrohe príchodom Kämnu potvrdila orientáciu na nemeckých cyklistov a zároveň čoraz menšiu závislosť od úspechov Slováka Petra Sagana. „Nadišiel čas urobiť ďalší krok v kariére. Som veľmi rád, že som sa rozhodol pre tím Bora-Hansgrohe,“ uviedol Kämna na webe cyclingnews.com.

„Prídem do maximálne profesionálneho prostredia s možnosťou ďalšieho napredovania. V tíme Bora-Hansgrohe sa najmä zásluhou mladých jazdcov posunuli na najvyššiu úroveň. Znamená to, že to robia dobre,“ doplnil Kämna.

Obrovský talent svetovej cyklistiky

Manažér Ralph Denk vyslovil veľkú spokojnosť s príchodom Kämnu do tímu slovenských bratov Saganovcov či Erika Bašku. „Je to nepopierateľne obrovský talent svetovej cyklistiky. Viacero tímov sa uchádzalo o jeho služby. Preto som šťastný, že sme ho získali práve my,“ rád skonštatoval Denk.

Cyklisti tímu Bora-Hansgrohe v doterajšej časti sezóny 2019 vybojovali 42 víťazstiev, pričom Peter Sagan sa na nich podieľal „len“ štyrmi etapovými prvenstvami. Veľký podiel na triumfoch tohto nemeckého tímu mali ďalší dvaja šprintéri Pascal Ackermann a Sam Bennett.

Práve Ír Bennett má v úmysle opustiť Boru a presídliť do belgického supertímu Deceuninck-QuickStep. Ráta sa aj s odchodom talianskeho šampióna Davida Formola do tímu UAE Emirates. Kämna by sa mal v Bora-Hansgrohe zaradiť k jazdcom pre úspech v etapových pretekoch popri Emanuelovi Buchmannovi, Rafalovi Majkovi a Patrickovi Konradovi.