Peter Sagan bude na roztrhanie, je známy jeho program pretekov na budúcu sezónu

V prvých siedmich mesiacoch budúceho roka bude slovenský cyklista Peter Sagan na roztrhanie. Trojnásobný majster sveta uviedol, že okrem Giro d´Italia a Tour de France sa mieni zúčastniť aj na pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách v Tokiu. Sagan na predsezónnej prezentácii tímu Bora-Hansgrohe v nemeckom meste Kolbermoor potvrdil, že po OH 2020 v závere júla ukončí sezónu.

„Moja sezóna sa skončí už po olympijských pretekoch. Bude to iba šesť mesiacov, ale šesť mimoriadne náročných šesť mesiacov,“ povedal Peter Sagan pre špecializovaný portál Cyclingnews.

Na OH 2016 v Riu de Janeiro sa Sagan namiesto cestných pretekov predstavil na horskom bicykli s vysvetlením, že trať bola pre jeho štýl súťaženia príliš náročná. Napokon sa však na hornatom profile nečakane tešil belgický klasikár a Saganov veľký rival Greg van Avermaet.

Aj v Tokiu sa očakáva náročná horská skúška v pretekoch mužov s hromadným štartom. Budú sa konať 26. júla, iba týždeň po skončení Tour de France. Sagan to tentoraz komentoval takto: „Bude to tvrdé, ale na olympijských hrách sa môže stať čokoľvek. Stojí za to vyskúšať to.“

Sagan začne sezónu v Argentíne

Čoskoro 30-ročný Slovák (nar. 26.1. 1990) zároveň potvrdil, že jeho súťažná sezóna 2020 sa začne koncom januára v Argentíne na pretekoch Vuelta a San Juan (26.1. – 2.2.).

Vo februári absolvuje tradičný tréningový kemp, ktorý bude slúžiť ako príprava na jarné klasiky. Ďalšie prípravné obdobie má naplánované medzi monumentálnou aprílovou klasikou Paríž-Roubaix (12.4.) a začiatkom Giro d´Italia (9.5.). Ako je známe, sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France sa na talianskej súčasti Grand Tour predstaví vôbec po prvý raz.

„Môžem potvrdiť, že začnem v Argentíne. Potom absolvujem sústredenie vo veľkej nadmorskej výške. Neskôr prídu na rad klasiky, ďalší tréningový kemp a Tour de France,“ uviedol Peter Sagan.

Ackermann na „starú dámu“ nepríde

Tímový manažér Ralph Denk doplnil, že okrem Sagana pôjde na Giro d´Italia aj ďalší skvelý šprintér tímu Bora-Hansgrohe Nemec Pascal Ackermann. Bude tam obhajovať triumf v bodovacej súťaži a zároveň víťazstvá vo dvoch etapách.

Na Tour de France bude Ackermann na rozdiel od Sagana chýbať. Tím bude postavený tak, aby jeho líder pre dlhé etapové preteky Nemec Emanuel Buchmann mohol zabojovať o pódiové umiestnenie v celkovej klasifikácii. „Budúcoročná Tour de France nebude až taká výhodná pre šprintérov. S Ackermannom máme plán, že pôjde na Tour de France až v roku 2021,“ informoval Denk.

Na adresu ambícií Buchmanna, tento rok štvrtého najlepšieho muža Tour de France, dodal: „Ak sa pozrieme na profil budúcoročnej trate, mohla by to byť pre neho veľká šanca. Na Tour de France nebude tímová časovka a len jedna individuálna. To Buchmannovi môže vyhovovať. Samozrejme, musí tam prísť zdravý a vo forme.“