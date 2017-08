Video: Peter Sagan dlhým špurtom prekonal Bauhausa a zvíťazil v úvodnej etape BinckBank Tour

aktualizované 7. augusta, 17:05

VENRAY 7. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal víťazom pondelkovej úvodnej etapy na pretekoch BinckBank Tour v Holandsku zaradených do kalendára World Tour.

O víťazstve dvojnásobného majstra sveta v šprintérskej koncovke po 180 km vo Venray musela rozhodnúť až cieľová fotografia. Dvadsaťsedemročný líder tímu Bora-Hansgrohe si pripísal deviate prvenstvo v sezóne a celkovo 98. v profesionálnom pelotóne.

Záverečný špurt bez Kittela a Démara

Na druhom mieste tesne skončil Nemec Phil Bauhaus z družstva Sunweb, tretiu priečku obsadil Dán Magnus Cort Nielsen z Oricy-Scott. Viacerí skvelí šprintéri sa do záverečného špurtu o víťazstvo ani nedostali vrátane Nemca Marcela Kittela (Quick-Step Floors) či Francúza Arnauda Démara (FDJ).

“Dnes som mal šťastie. Dlho som sa odhodlával k špurtu, dokonca som zastavil, pretože to bolo ďaleko a jazdci za mnou ma mohli predbehnúť. Bol som schopný ťažiť z práce Jaspera de Buysta. Skvelý špurt predviedol Bauhaus, myslel som si, že ma zdolal, ale napokon som vyhral hodením bicykla. Neuvedomil som si to okamžite, až päť minút po finiši som sa dozvedel, že som víťaz. Zajtra v časovke chcem stratiť čo najmenej času, bude to ťažké. Samozrejme, chcem si udržať vedenie až do Geraardsbergenu,” cituje Sagana portál sporza.be.

Peter Sagan je po úvodnej etape lídrom BinckBank Tour s náskokom jednej sekundy pred Belgičanom v službách Astany Laurensa de Vreeseho, ktorý si pripísal deväť bonusových sekúnd na tzv. zlatom kilometri. Priebežne tretí je s odstupom štyroch sekúnd Bauhaus. V utorok je na programe krátka 9 km dlhá individuálna časovka vo Voorburgu.

Preteky BinckBank Tour sú pre žilinského rodáka Petra Sagana druhými po vylúčení z júlovej Tour de France. Kvalitnými výkonmi sa prezentoval na minulotýždňovom podujatí Okolo Poľska, kde vybojoval jedno víťazstvo, jedno druhé miesto, dve tretie priečky a stal sa víťazom bodovacej súťaže.

Únik úvodnej etapy vytvorili štyria jazdci – Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Mark McNally (Wanty-Groupe), Laurens de Vreese (Astana) a Elmar Reinders (Roompot). Pelotón ich držal na krátko, maximálne im povolil dvojminútový náskok.

De Vreese získal deväť bonusových sekúnd

V balíku pracovali podľa predpokladov šprintérske tímy, na čele sa striedali cyklisti Quick-Stepu, FDJ, LottoNL-Jumbo, ale aj Saganovej Bory-Hansgrohe. Náskok utečencov pomaly klesal, 24,3 km sa únik dostal na zlatý kilometer pozostávajúci z troch rýchlostných prémií, na ktorých sa dali získať bonusové sekundy v postupnosti 3-2-1.

Všetky tri šprinty vyhral De Vreese a získal deväť bonusových sekúnd. Pelotón si kontroloval odstup na únik a jeho náskok definitívne zlikvidoval 3 km pred koncom. O víťazstvo si to rozdali šprintéri, Peter Sagan sa odhodlal k dlhému špurtu a napokon mu to o milimetre stačilo pred Bauhausom.

BinckBank Tour 2017:

1. etapa (Breda – Venray, 179,7 km): 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 3:50:09 h, 2. Phil Bauhaus (Nem.) Sunweb, 3. Magnus Cort Nielsen (Dán.) Orica-Scott, 4. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 5. Boy van Poppel (Hol.) Trek-Segafredo, 6. Rick Zabel (Nem.) Kaťuša-Alpecin – všetci rovnaký čas ako víťaz

Poradie po 1. etape: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 3:49:59 h, 2. Laurens de Vreese (Belg.) Astana +1 s, 3. Phil Bauhaus (Nem.) Sunweb +4, 4. Elmar Reinders (Hol.) Roompot-Nederlandse Loterij +5, 5. Magnus Cort Nielsen (Dán.) Orica-Scott, 6. Mark McNally (V. Brit.) Wanty-Groupe Gobert – obaja +6

Zostávajúci program BinckBank Tour 2017:

utorok 8. augusta: 2. etapa (individuálna časovka vo Voorburgu na 9 km)

streda 9. augusta: 3. etapa (Brankenberge – Ardooie, 186 km)

štvrtok 10. augusta: 4. etapa (Lanaken – Lanaken, 161 km)

piatok 11. augusta: 5. etapa (Sittard-Geleen – Sittard-Geleen, 165 km)

sobota 12. augusta: 6. etapa (Riemst – Houffalize, 197 km)

nedeľa 13. augusta: 7. etapa (Essen – Geraardsbergen, 194 km)