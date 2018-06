Peter Sagan je po skvelom sóle po šiesty raz majstrom Slovenska, konkurencii predviedol vlastnú šou

aktualizované: 24. júna 16:46

PLZEŇ 24. júna (WebNoviny.sk) – Peter Sagan sa stal po šiesty raz v kariére majstrom Slovenska v cestnej cyklistike.

Fenomén svetového cyklistického pelotónu zmenil nedeľňajšie preteky s hromadným štartom na 192 km na spoločnom šampionáte Česka a Slovenska v Plzni na vlastnú šou.

Líder tímu Bora-Hansgrohe strávil viac než dve tretiny pretekov v úniku a napokon sa tešil výsledným časom 4:55:56 h s obrovským náskokom 2:15 min pred svojím starším bratom a obhajcom titulu Jurajom Saganom.

Po tretie miesto si došiel už s odstupom vyše 6 minút tímový kolega Saganovcov Michael Kolář. Majstrom Slovenska do 23 rokov sa stal Matúš Štoček z talianskeho tímu Petroli Firenze – Hopplá – Maserati.

Českým majstrom Josef Černý

Peter Sagan získal 106. víťazstvo v profikariére a dobre sa naladil pred letným vrcholom sezóny, ktorým bude pre neho tradične Tour de France (7.- 29. 7.). Stále platí, že bratia Peter a Juraj Saganovci neprepustili domáci titul inému jazdcovi už od roku 2011. Okrem šiestich prvenstiev Petra pridal starší Juraj dva slovenské tituly práve v posledných dvoch rokoch.

„V skupine sa striedali útoky, bolo to tam také naťahovacie. Keď som sa dostal do úniku, šiel som si sám svoje tempo, bolo to lepšie pre mňa,“ komentoval Peter Sagan pre Českú televíziu a ďalej pokračoval: „Bola to veľmi náročná cesta za ďalším titulom, ale je zaujímavé vyhrať takýmto štýlom. Určite by som to mal oveľa ťažšie, keby som mal jazdiť za Českú republiku.“

„Cieľ bol vyhrať a keďže sa nám podarilo byť na prvých troch miestach, o to lepšie“, komentoval Juraj Sagan taktiku tímu Bora-Hansgrohe a pokračoval:. „Tie stúpania sa na prvý pohľad nezdali náročné, ale okruhmi sa načítavali, a také 11. a 12. kolo, bolo toho už dosť….Petrovi som vravel, že mu gratulujem, že si urobil dobrý tréning. Peťo to vzal po svojom, potom sme už len taktizovali, keďže sa nám nedarilo ho dostihnúť. Pri týchto wattoch, ktoré urobil počas piatich hodín, musí teraz dva dni oddychovať.“

Českým majstrom v pretekoch s hromadným štartom sa stal po prvý raz Josef Černý z tímu Elkov Author, ktorý na MČR a SR na západe Česka po štvrtkovom triumfe v časovke dovŕšil víťazné double. Zopakoval tento skvelý výsledok po 5 rokoch, keď sa to podarilo Janovi Bártovi v Dubnici nad Váhom. Černý došiel do cieľa spoločného šampionátu ako tretí za bratmi Saganovcami, jeho časové manko na Petra bolo 2:25 min.

Peter Sagan prekvapujúco nastúpil

Majstrovské preteky mali štart aj cieľ pri obchodnom centre Plzeň na Rokycanskej ulici. Okruh s dĺžkou 16 km, ktorý absolvovali muži a pretekári do 23 rokov až 12-krát, viedol z Plzne do Červeného hrádku, pokračovalo sa cez Dýšin a potom nasledovalo stúpanie do Kyšíc. Neskôr nad dedinou Letkov prišiel na rad jeden z najťažších úsekov.

V záverečnej technickej časti z Božkova do cieľa zohrával úlohu aj vietor. Celkovo okruh obsahoval tri krátke stúpania s viac než 250 výškovými metrami.

Hneď v úvode pretekov zaujal Peter Sagan, ktorý na začiatku druhého kola prekvapujúco nastúpil a išiel do samostatného úniku. Žilinský rodák si vypracoval aj trojminútový náskok, no potom v hlavnej skupine zvýšil tempo Roman Kreuziger a Saganov náskok začal klesať. V tej chvíli sa v pelotóne nachádzali zo Slovákov iba Juraj Sagan, Michael Kolář, Patrik Tybor a Matúš Štoček. Vo štvrtom kole sa Peter Sagan aj vinou silného vetra vrátil do hlavného poľa.

Od piateho kola sa začalo jazdiť naplno a vpredu sa striedali viaceré menšie skupiny. V jednom momente sa v sedemčlennom úniku ocitol aj obhajca vlaňajšieho prvenstva Juraj Sagan.

Zrazu približne 90 km pred cieľom bol vpredu opäť osamotený znovu Peter Sagan, za ním sa sformovala šesťčlenná skupina s Jurajom Saganom i obhajcom českého titulu Zdeňkom Štybarom. Saganov náskok postupne narástol až na 3-4 minúty a jeho spôsob jazdenia naznačoval, že si s konkurenciou robí, čo chce.

Kreuziger musel odstúpiť

Pri vstupe do predposledného 16 km dlhého okruhu mal Peter Sagan vpredu stále luxusný a už aj rozhodujúci náskok 3:20 min pred Štybarom.

Ten sa tri kolá pred cieľom vzdialil stíhacej skupine a upaľoval ani nie tak za Saganom, ale za českým titulom. Bolo to však predčasné, lebo Štybara (Quick-Step Floors) ešte v nájazde do posledného okruhu dostihla silná 5-členná skupina, v ktorej bol zo Slovákov už len Juraj Sagan.

Práve starší zo Saganovcov spolu s Josefom Černým (Elkov Author) nastúpili v záverečných 15 km a utvorili si 20-sekundový náskok. Ten už bol rozhodujúci pre Černého na zisk českého titulu. V závere mu síce odišiel Juraj Sagan, ale tretie miesto za Saganovcami znamenalo jeho premiérový český titul v tomto type pretekov.

Jeden z favoritov na zisk českého titulu Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott) z pretekov odstúpil nielen pre veľkú únavu. „Mrzí ma, že som to musel ´zabaliť´ pred fanúšikmi v Plzni. Skončil som aj pre spôsob, akým sa pretekajú jazdci tímu Elkov, ktorí by chceli byť v čo najlepšom počte vpredu a ťahať nechcú. Takto sa nesúťaží,“ uviedol Roman Kreuziger pre Českú televíziu.