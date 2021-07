Peter Sagan končí v Bora-Hansgrohe, spolu s ním odchádzajú aj ďalší cyklisti

aktualizované 29. júla 12:01

Slovenský cyklista Peter Sagan už aj oficiálne končí v tíme Bora-Hansgrohe. Spolu s trojnásobným majstrom sveta z nemeckého družstva odchádzajú aj skvelý šprintér Pascal Ackermann a tiež ďalší dvaja Slováci Erik Baška a Juraj Sagan plus Poliak Maciej Bodnar, Talian Daniel Oss, resp.

Nemci Andreas Schillinger a Michael Schwarzmann. Informoval o tom web Cyclingnews.com s odvolaním sa na informácie z tímu Bora-Hansgrohe.

Najväčšie úspechy

Peter Sagan pôsobil v nemeckej stajni Bora-Hansgrohe od roku 2017 a počas tohto päťročného obdobia bol na väčšine pretekov jeho lídrom pre šprinty aj klasiky.

Medzi najväčšie úspechy 31-ročného žilinského rodáka v tomto období patrí triumf na legendárnej jarnej klasike Paríž-Roubaix či zisk niekoľkých zelených dresov za víťazstvo v bodovacej súťaži plus víťazné etapy na Tour de France a čerstvo v tomto roku aj ovládnutie bodovacej súťaže na Giro d’Italia.

Zamieri do TotalEnergies?

Svetové cyklistické médiá už niekoľko týždňov informujú o tom, že Sagan by mal spoločne so svojí bratom Jurajom aj ďalším krajanom Baškom plus slovenskými členmi realizačného tímu zamieriť do francúzskeho tímu TotalEnergies.

Ak to aj je pravda, táto informácia sa stane oficiálnou až po 1. auguste, lebo dovtedy sa nemôžu verejne oznamovať cyklistické prestupy. Podľa Cyclingnews je známe aj nové pôsobisko Ackermanna. V tíme Spojených arabských emirátov by mal vymeniť na šprintérskej pozícii Nóra Alexandra Kristoffa.