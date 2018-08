Peter Sagan a Majka potvrdili účasť na Vuelte, lídrovi Buchmannovi pomôžu k lepším výsledkom

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Cyklistický tím Bora-Hansgrohe vyšle na záverečnú Grand Tour sezóny, preteky Okolo Španielska (25.8. – 16.9.), aj svoje najväčšie dve esá Petra Sagana a Rafala Majku.

Slovenský šprintér a poľský vrchár budú mať za úlohu pozbierať nejaké etapové triumfy, ale najmä pomôcť k celkovo dobrému výsledku Emanuelovi Buchmannovi. Práve tento 25-ročný Nemec bude po prvý raz lídrom Bora-Hansgrohe na populárnej Vuelte.

„Som rád, že nastal čas pre Emanuela Buchmanna, aby prevzal líderskú pozíciu na Grand Tour. Je to výnimočný moment pre neho aj celý náš tím. Je veľmi dobre pripravený a má za sebou niekoľko výborných výsledkov v tomto roku. Očakávame od neho umiestnenie minimálne v najlepšej desiatke celkovej klasifikácie,“ uviedol tímový manažér Bora-Hansgrohe Ralph Denk. K Saganovi a Majkovi a ich úlohám na španielskych cestách dodal: „V týchto dvoch pretekároch budeme mať ďalšie dve karty pre možné etapové víťazstvá. Uvidíme, ako sa Peter dal dokopy po páde na Tour de France. Som však optimista a myslím si, že posielame do boja silnú zostavu.“

Sagan sa pomaly dostáva do najlepšej formy

Osmičku Bora-Hansgrohe pre Vueltu tvoria: Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt, Michael Schwarzmann (všetci Nem.), Rakúšan Lukas Pöstlberger, Talian Davide Formolo, Austrálčan Jay McCarthy, Poliak Rafal Majka a Peter Sagan.

„Rozhodol som sa pre Vueltu tento rok, lebo je to perfektná príprava na majstrovstvá sveta v Innsbrucku. Uvidíme, do akej miery ma ešte bude limitovať pád na Tour de France, ale cítim, že som na dobrej ceste k návratu do najlepšej formy. Na Vuelte bude tento rok veľa zaujímavých etáp a myslím si, že máme v rukách niekoľko zaujímavých možností v súvislosti s útokom na etapové víťazstvá. Verím, že som jedna z nich aj ja,“ uviedol Peter Sagan na oficiálnom webe tímu Bora-Hansgrohe.

Pre 28-ročného Sagana to bude štvrtá účasť na Vuelte. V premiére v roku 2011 v drese tímu Liquigas – Cannondale vyhral tri etapy a v edícii 2015 pridal jednu víťaznú etapu. V roku 2014 skončil bez etapového víťazstva raz na treťom mieste a absolvoval 13 etáp, potom z pretekov odstúpil.

Pri svojej absolútnej premiére na Grand Tour v roku 2011 okrem troch víťazných etapových koncoviek skončil štvrtý v bodovacej súťaži. O štyri roky neskôr po jednom etapovom triumfe a nepríjemnom incidente s motorkou vtedy ako člen tímu Tinkoff-Saxo doráňaný nútene ukončil svoje účinkovanie po 8. etape.

Nibali opisuje etapy ako najťažšie, aké videl

Tohtoročná Vuelta s horským profilom viacerých etáp a náročnými stúpaniami ako La Covatilla, Lagos de Covadonga či Coll de la Rabassa v Andorre by mohla byť pre Sagana dobrou prípravou na majstrovstvá sveta v rakúskom Innsbrucku.

„Vincenzo Nibali ju dokonca opisuje ako najťažšiu, akú kedy videl. Táto Vuelta s mnohými stúpaniami bude pre Saganove nohy testom v jeho snahe o dosiahnutie rekordného štvrtého titulu majstra sveta. Profil mu síce nevyhovuje, ale je pripravený do toho ísť,“ napísal už minulý týždeň špecializovaný portál Cyclingnews.