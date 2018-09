Peter Sagan predĺži zmluvu s Bora-Hansgrohe, portál Cyclingnews odhadol jeho príjem

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) – Úspešné cyklistické spojenie Bora-Hansgrohe a Peter Sagan bude pokračovať minimálne do konca roku 2021. Slovenský úradujúci a zároveň trojnásobný majster sveta je pripravený predĺžiť kontrakt s nemeckým tímom.

Udeje sa tak v piatok večer počas tlačovej konferencie v dejisku majstrovstiev sveta v rakúskom Innsbrucku. Peter Sagan nebude chýbať na štarte nedeľňajších pretekov s hromadným štartom mužskej kategórie elite, kde bude obhajovať titul z nórskeho Bergenu.

Hlavní sponzori tímu ostávajú

Saganov súčasný kontrakt vyprší po sezóne 2019 a šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk si svoj slovenský klenot chce zaviazať už v predstihu aj do ďalších rokov. Denk už má istotu, že obaja hlavní sponzori Bora aj Hansgrohe zostanú s jeho tímom minimálne do konca sezóny 2021. Teraz chce dosiahnuť dohodu aj so Saganom.

„Sagan je všeobecne považovaný za najlepšie plateného jazdca v profipelotóne. Podľa viacerých zdrojov sa jeho mzda pohybuje medzi štyrmi až šiestimi miliónmi eur za sezónu. Po jeho troch tituloch majstra sveta, šiestich zelených dresoch pre víťaza bodovacej súťaže na Tour de France a tohtoročnom triumfe na Paríž-Roubaix môže byť jeho nový kontrakt ešte s vyššou sumou,“ odhaduje špecializovaný portál Cyclingnews.

„Peter svojimi výkonmi aj charizmou už dávno presiahol hranice cyklistiky. Naše družstvo vrátane sponzorov si ho chcú udržať. Pre nás oboch s Petrom však peniaze nie sú najdôležitejším aspektom prípadnej dohody,“ uviedol Ralph Denk pre nemecké médiá.

Sagan je v Bore od sezóny 2017

Peter Sagan jazdí v tíme Bora-Hansgrohe od sezóny 2017, predtým úspešne pôsobil v stajniach Liquigas, Cannondale a Tinkoff.

Slovenský fenomén dal prednosť menšiemu vývojaschopnému tímu pred zabehanými značkami vo svete WorldTour. Medzitým sa okolo neho utvorila silná podporná skupina cyklistov na čele s Nemcom Marcusom Burghardtom, Poliakmi Maciejom Bodnarom a Rafalom Majkom, bratom Jurajom ako aj Talianom Danielom Ossom.

Pred nastávajúcou sezónou Bora-Hansgrohe už potvrdila príchod ďalších troch zaujímavých mien – talianskeho klasikára a Saganovho kamaráta Oscara Gatta, talentovaného Nemca Maximiliana Schachmanna a tiež Luxemburčana Jempyho Druckera.